El género negro tiñe la Sala Russafa con el estreno absoluto del trhiller rural 'Bajo el polvo'

En esta línea, junto a la investigación detectivesca, subyacen temas como el perdón, la disposición para admitir los propios actos y el tormento de sus consecuencias. Se trata de una historia sobre el ser humano y "todo lo que pretende esconder bajo el polvo".

La obra, que formará parte del '10é Cicle de Companyies Valencianes', se ha desarrollado dentro del programa de Residencias Creativas del centro cultural, que acompaña a las formaciones beneficiarias en la puesta en pie de montajes teatrales, cede sus espacios de ensayo y trabaja con los técnicos de la sala para la puesta en escena, ha indicado Sala Russafa en un comunicado.

Su estreno estaba previsto para la pasada temporada, pero el cierre del teatro a causa de la declaración del primer estado de alarma obligó a retrasarlo un año.

Por primera vez, Noir Producciones cuenta con una historia original, creada por la actriz Rosa López, que revela con esta obra una faceta literaria que "cultiva desde hace años".

López se inspira en el subgénero 'country noir', thrillers ambientados en pequeñas poblaciones de espacios rurales, y aprovecha un fenómeno climático real para recrear una de las tormentas de polvo que en los años 30 azotaban el empobrecido Medio Oeste de los Estados Unidos, arruinaban las cosechas y generaban unas durísimas condiciones de vida que agravaban la crisis económica provocada por el crack del 29.

Noir Producciones ya había presentado en la Sala Russafa adaptaciones teatrales de clásicos del género negro como 'La soga' o 'Un crimen perfecto'.

En esta ocasión, 'Bajo el polvo' es una creación propia con una trama que transcurre en el pueblo ficticio de Holeville, metáfora de "los lugares más oscuros del alma". Allí regresa el inspector de policía retirado Joseph Barrows, tras varios años de ausencia. Barrows intentará reconstruir las verdaderas causas de un incendio en el que han muerto tres chicos y desenterrará los secretos de los habitantes de este pequeño rincón.

REPARTO

Jaime Vicedo, Darío Torrent, Raquel Ortells y Manu Valls, junto a la propia López y Ruth Lezcano (que comparten papel y se alternan en las representaciones), dan vida a los personajes de esta historia, que responden a los estereotipos del género negro, con su doble faz y sus intrigas.

Asimismo, la obra bebe de referencias literarias como 'Las uvas de la ira', de John Steinbeck, y representa a auténticos perdedores, como los de Tennessee Williams.

"Son oscuros, sin modales, un poco primitivos, defienden por encima de todo el sentido de comunidad y se atrincheran frente a lo que viene de fuera, por miedo", subraya la autora e intérprete, al tiempo que apostilla que "ese carácter mezquino les hace tremendamente humanos e inquietantes, capaces de lo mejor, pero también de lo peor".

Por su parte, el director de la pieza, Chema Cardeña, resalta la "dificultad de llevar al teatro una trama de género negro puro, donde los detalles tienen gran importancia para dar pistas al espectador".

"Aquí no tenemos las herramientas del cine y la literatura, no hay primeros planos ni descripciones, así que hemos buscado otros recursos para atraer la atención sobre las pequeñas cosas porque, en realidad, dan mucha información a los espectadores y es importante que no se pierdan ni un detalle", destaca Cardeña, que ha trabajado con el espacio sonoro y la iluminación para subrayarlas.

Sobre el escenario se recrea el patio trasero de la casa de una granja, donde el sonido del viento y la suciedad se apropian de unas sábanas tendidas que marcan la progresión implacable de la tormenta, que amenaza con cubrirlo todo de polvo negro.