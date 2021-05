PSOE destaca que C-LM ha logrado mantener el ritmo de crecimiento de empresas y pide al PP "que no trate de engañar"

Es por ello que la socialista ha pedido al PP "seriedad y que no trate de engañar y contar solo una parte de verdad" de los datos del Colegio de Registradores conocidos este lunes, ya que "no hay trampa ni cartón" en ellos.

Así, ha indicado que mientras la Comunidad de Madrid creció un 354% este año respecto a 2020, Castilla-La Mancha lo ha hecho en un 451%, reseñando que mientras este ejercicio ha habido 241 empresas constituidas en abril, en 2020 fueron 245 empresas y en 2019 ese número alcanzó las 266, lo que evidencia, en su opinión, que las medidas que se están adoptando hacen "que esta región pueda salir de una mejor manera que optando por la salida por la que optó el PP cuando tuvo que gestionar la anterior crisis".

Además, Padilla se ha referido a la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, aprobada por unanimidad de todos los grupos, para lamentar que el PP haya entrado "en un bucle" pidiendo rebajas fiscales y desarrollo económico cuando precisamente apoyó con su voto a este texto medidas fiscales, desgravación en el IRPF y en la adquisición de vivienda.

"No entendemos la posición del PP, es un poco desquiciante, decir que el Gobierno no hace nada cuando la semana pasada estaban apoyando medidas de bajada de impuestos en esta región" y apoyando al Gobierno, a la Comunidad Autónoma y a sus municipios, ha indicado, asumiendo que no saben "por qué el PP se empeña en confrontar negando los datos y engañando".

Finalmente, Esther Padilla se ha referido al fin del estado de alarma, para rechazar las imágenes que se han visto este fin de semana y "que no nos gustan a nadie", y alegrarse de que el PP "haya defendido públicamente" que las medias que se toman para luchar contra el virus tienen que adaptarse a cada Comunidad Autónoma, poniendo en valor "que Galicia, Castilla y León o Castilla-La Mancha no son ni tienen las mismas características que Madrid y las medidas a tomar también han de ser diferentes".