La semana pasada, la prensa del corazón se quedó sorprendida después de ver a Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero', expareja de Ágatha Ruiz de la Prada, salir de una corrida de toros acompañado de Samira Jalil, extronista de Mujeres y hombres y viceversa y exconcursante de La casa fuerte 2.

Sobre esto se pronunció en su reciente entrevista en Sábado Deluxe la diseñadora, quien acaba de romper con su última pareja Luis Gasset, y comentó que no entendía que la joven le acompañara a los toros si no se conocen.

"Luismi me llamó y me dijo que me fuese con él a los toros. Como le dije que no, llamó a Pilar Yuste para que le diera el teléfono de esta chica con la que había coincidido una vez", aseguró la estilista y dijo de la extronista que "no es muy fina", algo que no le pareció necesariamente malo, pues "está de moda la ordinariez".

"A Luismi le gusta provocar y en esta ocasión se le ha ido de las manos y, a esa chica, también", añadió.

Tras estas palabras, Samira entró en directo el domingo en Socialité para dar su versión y negó que estuvieran juntos: "Simplemente hemos ido a los toros juntos, ¿cómo voy a estar yo con ese señor que podría ser mi padre? ¡Si yo soy un pibón de yate!".

La exconcursante de La casa fuerte, muy afectada, decidió colgar la llamada porque estaba teniendo un ataque de ansiedad y estaba muy afectada porque él negó conocerla y eso la hizo sentirse utilizada.

En ese momento, María Patiño llamó al propio Luismi Rodríguez para ver si podía arrojar un poco de luz a este asunto: "Yo quedo para ir a los toros, vamos a los toros y ella se va después de ir. No hay más. Yo no utilizo a nadie ni me meto en la vida de nadie".

'El Chaterrero' confirmó después que sí la conocía de antes, pero nada más, y mucho menos la utilizó para nada. "A mí no me hace falta dar celos a nadie. Estará haciendo su papel para ser víctima. No tenía ninguna intención con ella", aseguró.

"Ágatha estuvo muy bien en el Deluxe. Ella sí que es una señora, pero esta tía ya me contarás... A ver qué papel está haciendo ahora", añadió. "Que hable lo que quiera, conmigo no ha estado nunca, no sé qué pruebas va a tener".

"Que se calle, ¿por qué tiene que estar todo el tiempo ahí hablando en televisión?", concluyó Luis Miguel Rodríguez.