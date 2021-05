ERC sube un grado más el punto de crítica a JxCat. Culpa directamente a los de Puigdemont del bloqueo en las negociaciones para la investidura del candidato republicano Pere Aragonès y para la formación de gobierno. "Lo que se avanzaba en una reunión se tiraba atrás en la siguiente" ha revelado la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, que ha añadido que "nos hemos sentido decepcionados y estafados. No era posible acordar un gobierno de coalición como habíamos planteado". Y ha dejado la decisión final en la puerta de JxCat: "Ahora depende de Junts. De ellos depende formar gobierno o ir de nuevo a elecciones". "No podemos esperar más", ha zanjado.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha explicado en rueda de prensa que partir de hoy se "entra en la siguiente fase" para formar un "gobierno republicano amplio para garantizar el 52% del voto independentista" en Cataluña. Ha denunciado Vilalta que "esto ya está durando demasiado" y ha asegurado que la decisión que ha tomado ERC de formar un gobierno en minoría "es la única manera de desencallar la situación y no ir de nuevo a unas elecciones que no queremos": "Nosotros no queremos ser cómplices de llevar a Cataluña a nuevas elecciones".

Ante esta situación, Vilalta ha dejado claro que "empieza una nueva fase, aquí no se acaba nada" y ha explicado que "las puertas del futuro gobierno de Cataluña continuarán abiertas con todas aquellas fuerzas políticas que faciliten la investidura" de Pere Aragonès.

Pero ha puntualizado que esto "no se producirá de manera inmediata" sino que la prioridad ahora es poner fecha y garantizar la investidura de Aragonès, para la que ERC necesita del apoyo de 4 diputados de JxCat: "No tenemos ninguna duda de que Junts cumplirá su palabra y que no habrá dudas", ha señalado Vilalta aunque esta mañana el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha avisado a ERC del riesgo de situar las negociaciones en un punto que puede llevar a una repetición electoral, y deja claro que no darán "gratis" sus votos para facilitar un Govern de ERC y comuns que cree que no será independentista.

Permitir la investidura de Pere Aragonès

Desde que el sábado Pere Aragonès anunció la ruptura con Junts, los republicanos han iniciado ya los contactos con la CUP, con los comunes y también con Junts "para permitir la investidura de forma inmediata". Ha lamentado Marta Vilalta que tras "85 días de negociación, reuniones en el Parlament y en Lledoners" las negociaciones están "en el mismo punto que en febrero, No se ha avanzado ni desencallado nada".

Y ha culpado directamente a la formación que lidera Carles Puigdemont y Jordi Sánchez de poner obstáculos: "La negociación no puede continuar a expensas de las diferencias internas de Junts, ni puede estar supeditada a organismos externos" en clara referencia al 'Consell per la República'. En este sentido, la portavoz de ERC ha querido dejar claro que "el 'Consell per la República' no es un obstáculo" y ha recordado que los republicanos asisten a reuniones de este organismo, Por ello ha afirmado que "el obstáculo es la lectura partidista que hace Junts de este órgano, y si nosotros decimos que no aceptamos tutelas, es que no aceptamos tutelas" ha concluido.