PP pide a Gobierno local fomentar los vehículos 'Cero Emisiones' y 'Eco' con medidas fiscales o puntos de recarga

Los ediles 'populares' Antonio Ruiz y Patricia Lapeña han lamentado este lunes, en el punto de recarga de vehículos eléctricos en el parking de El Espolón, "la ausencia de iniciativas por parte del Gobierno socialista para estimular la retirada de vehículos con menos calificación en su calificación energética y al apoyo decidido al vehículo eléctrico, como sí hacen los Gobiernos central y regional".

"Nos encontramos de nuevo con una falta de iniciativa política y de impulso por parte del Gobierno local en un tema que está alineado con el fomento de una movilidad sostenible y diversa y con la implementación de una verdadera política de eficiencia energética", ha señalado Ruiz Lasanta.

Han recordado que desde la Administración local "son varias las medidas que se pueden adoptar para fomentar el uso de este tipo de vehículos y complementar de esta forma las iniciativas impulsadas por los Gobiernos nacional y autonómico".

"Reclamamos al Gobierno local que establezca medidas para el fomento de los vehículos cero y eco. Una tipología de vehículos que no solo debe referirse al coche eléctrico de particulares, sino que debe atender a otros como VMP eléctricos, bicis eléctricas o motos eléctricas, y que deben tener en cuenta también la especial incidencia en los sectores como los taxis o vehículos de reparto", ha reseñado Ruiz.

Han explicado que los datos municipales del padrón de vehículos y las bonificaciones en el impuesto de vehículos de tracción mecánica en 2021 "siguen siendo bajos mientras el parque de vehículos de la ciudad sigue incrementándose, lo que demuestra que la ciudad cuenta con un paquete de incentivos poco atractivo".

Los 'populares' han criticado que durante estos dos años de Legislatura el Gobierno socialista "no ha hecho nada por incentivar el uso de esta tipología de transporte".

"No se contempló una partida específica en los presupuestos, no se ampliaron las bonificaciones para este tipo de vehículos tal y como solicitamos y en la candidatura a Ciudad Verde Europea no se incluya ninguna acción referida a esta cuestión", ha manifestado Patricia Lapeña.

La concejala ha recordado, en este sentido, "el compromiso que la ciudad de Logroño adquirió tras la firma del Pacto de Alcaldes que establecía que debía contar con un 25-30 por ciento de vehículos eléctricos en su parque para reducir las emisiones de CO2 al menos un 40 por ciento en 2030".

Lapeña ha criticado también que "actualmente Logroño no cuenta con ningún punto de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública puesto que el ubicado en Avenida de La Rioja sigue sin funcionar y tampoco se ha licitado el pliego para la instalación de cuatro nuevos puntos que anunció Jaime Caballero en 2020".

"Dotar de puntos de recarga a la vía pública es un camino necesario para poder incentivar que los ciudadanos sustituyan sus vehículos por eléctricos o adquirirlos en el caso de primera compra", ha manifestado Lapeña.

Ha recordado además que la instalación de infraestructuras de recarga por parte de los ayuntamientos puede ser financiada a través del Plan Moves, "sin embargo a día de hoy el Ayuntamiento de Logroño no ha solicitado ninguna ayuda".

Los 'populares' proponen además ampliar las bonificaciones fiscales en esta materia, reservar plazas de aparcamiento en zonas ORA para vehículo con calificación medioambiental 'Cero emisiones' y 'Eco'; descuentos en los aparcamientos para estos vehículos, renovación de la flota municipal de vehículos y puesta en marcha de puntos de recarga también para motocicletas.