El alcalde de Mérida destaca que el fin de semana ha transcurrido "con total normalidad" en la ciudad

De esta forma se ha pronunciado Rodríguez Osuna a preguntas de los periodistas este lunes sobre posibles incidentes ante el fin del estado de alarma, respecto de las que ha señalado que se han producido por parte de la Policía Local el cierre de algunas multitiendas que permanecían abiertas, y en algunos casos "la gente ha tardado un poquito más en levantarse de las mesas".

En ese sentido, el alcalde de Mérida ha valorado que "la gente en general se ha comportado y ha respetado las normas" durante el fin de semana, en el que las intervenciones han sido poco de reseñar, tras lo que ha destacado la necesidad de "seguir estando alerta" ante la pandemia.

Rodríguez Osuna ha recordado que "el virus no se ha ido", sino que "lo que desaparece es un estado de alarma que no permitía la movilidad entre Comunidades Autónomas, y que permite ahora estar en la calle a partir de las 12 de la noche", pero ha aclarado que "eso no significa hacer cosas que no estén permitidas por la ley".

Así, ha apuntado en Mérida no está permitido hacer botellón en la calle "ni con estado de alarma ni sin estado de alarma", ha destacado el alcalde a preguntas de los periodistas tras la inauguración de la tienda de Leroy Merlin en la capital extremeña.

Respecto a la finalización del estado de alarma, Rodríguez Osuna ha considerado que las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos tienen "herramientas suficientes para permitir que se cumplan las medidas higiénico sanitarias", lo cual "no impide que haya una movilidad que tiene que volver a darnos economía y a permitirnos seguir viviendo", ha valorado.

Ha incidido en que "la movilidad había que recuperarla ya", por lo que a partir de ahora "lo único que tenemos que tener es un poco de sentido común", ha dicho.

También se ha pronunciado en este mismo sentido el delegado de Policía Local, Marco Antonio Guijarro, quien ha resaltado "la normalidad en este fin de semana de transición con el fin del estado de alarma", por lo que ha querido agradecer a los vecinos "el mantenimiento de las medidas de prevención señaladas por la autoridades sanitarias".

Un fin de semana en el que se ha celebrado la Feria del Libro de Mérida, y en el que "en general, hemos tenido resultados muy positivos, sin incidentes destacables ni complicaciones", ha señalado el delegado de Policía Local.

INTERVENCIONES EN LA ÚLTIMA SEMANA

En cuando a los datos de la última semana, del 3 al 9 de mayo, la Policía Local intervino en 7 accidentes de tráfico e interpuso 46 denuncias de tráfico a las que suman otros 4 delitos contra la seguridad vial.

De igual forma, la Policía Local realizó un atestado por la mordedura de un perro a menor y otras 6 denuncias más por perros potencialmente peligrosos, según los datos aportados por el Ayuntamiento de Mérida.

También se han interpuesto dos denuncias por tenencia de estupefacientes, seis denuncias por ruidos, una por venta ambulante, dos denuncias por vertidos de escombros, dos por botellón y una denuncia a un taller que realizaba reparaciones de vehículos de forma ilegal.

De otro lado, cabe resaltar que la Policía Local mantiene sus operativos en relación al cumplimiento de todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias en nuestra comunidad autónoma.