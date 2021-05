El Port de València destaca davant la Comissió Europea la "sostenibilitat" de la terminal nord i la de passatgers

En la seua exposició, ha remarcat "dos infraestructures estratègies en sostenibilitat i creixement de Valenciaport". D'una banda, la nova terminal nord de contenidors que, segons ha dit, "va a ser la més avançada mediambientalment del món, ja que minimitzarà l'emissió de CO2 mitjançant el subministrament elèctric als bucs".

A més, "contemplarà l'ús de maquinària elèctrica i hidrogen, l'origen de les energies serà en un cent per cent de fonts renovables, l'ús de la intel·ligència artificial per a incrementar l'eficiència, la reducció d'un 98% de les emissions de CO2 actuals o la intermodalitat ferroviària".

D'altra banda, s'ha referit a la nova terminal de passatgers del Port de València, que "ha sigut pensada per a garantir que el cent per cent de l'energia necessària es produïsca en les pròpies instal·lacions i siga d'origen renovable. A més, apostarà per l'economia circular i els atraques estaran equipats amb xarxa de subministrament elèctric als bucs atracats".

El tècnic explica que "totes les infraestructures en les seues diferents fases de planificació, licitació, construcció i operativitat estan sotmesos a un rigorós control i seguiment ambiental perquè volem ser referents com a ports sostenibles en la línia del nostre compromís de 2030, zero emissions".

"Les infraestructures portuàries que està desenvolupant Valenciaport conjuminen sostenibilitat amb creixement. Aquest és el cas de la terminal nord de contenidors i la terminal pública de passatgers, dos exemples de col·laboració públic-privada d'actuacions sostenibles d'última generació per a fer front als desafiaments globals", ha insistit Díez Orejas.

Durant la seua intervenció, el responsable de l'APV ha desgranat les quatre etapes de control en el desenvolupament de les infraestructures portuàries: en la fase de planificació amb el compliment dels requisits del marc de la Declaració d'Impacte Ambiental, en la de licitació on s'inclouen els requisits ambientals per a l'inversor privat. En l'etapa de construcció, des de l'APV es promou la "compra verda" concorde al certificat EMAS de Valenciaport, mentre que durant l'explotació s'impulsen les millors pràctiques ambientals (incloent les certificacions ambientals i la cooperació global dins de l'esquema ECOPORT València).

ESDEVENIMENT "CLAU"

Aquesta conferència, subratlla l'APV en un comunicat, és l'esdeveniment "clau" sobre contractació pública que tindrà lloc a nivell europeu durant el primer semestre de 2021. Sota el lema 'Dirigiendo el futuro: Contratación Pública Ecológica, Sostenible y Digital', la conferència abordarà els reptes als quals s'enfronta a nivell europeu en matèria de contractació pública verda i sostenible i la importància de la transformació digital.

El cap de Planificació Estratègica i Innovació de l'APV ha participat en la taula de treball 'Inversión pública ecológica y sostenible en el período posterior a la crisis de la COVID-19' al costat de Katharina Knapton-Vierlich, Acting Head of Public Procurement Unit, DG GROWN European Commision; Wim Holleman, Advisor, Netherlands Ministry of Infraestructure and Water Managament; i Vicent Gaillard, CFO at Société du Grand Paris.