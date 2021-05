Marta Sánchez cumple 55 años rodeada de todos los que la quieren: "Tengo a gente buena que me quiere como soy"

Tras varios meses alejada de los medios de comunicación y después de haber tenido que pasar el confinamiento en Canarias, Marta Sánchez celebra su 55º cumpleaños en uno de los mejores momentos de su vida y, para celebrarlo, ha lanzado una importante reflexión a través de sus redes sociales.

La cantante se siente feliz por haber llegado al ecuador de los cincuenta rodeada de la gente a la que quiere. Para agradecer a todos los que la apoyan cada día, Sánchez ha compartido un vídeo en el que aparece con una tarta y unas velas y bajo el que ha escrito un mensaje que ha dejado a todos sorprendidos.

"Gracias a la vida por no decaer en momentos difíciles, por tener ilusión cada día, por seguir dándolo todo, por tener el amor más puro que se puede desear, contar con amigos de verdad, gente buena y honrada que me quiere como soy y saben perdonar mis defectos y valoran mis virtudes", ha apuntado la cantante de Colgando en tus manos.

La artista, además, se ha sentido abrumada por la gran cantidad de mensajes que ha recibido en esta fecha tan importante para ella: "Me habéis hecho llorar de alegría con vuestros vídeos hechos con dedicación, admiración y corazón". También, por supuesto, ha tenido unas palabras para su familia, destacando a su hija y a su pareja actual, Federico León.

Cómo no, tampoco se ha olvidado de aquellos que le han puesto las cosas más complicadas y han hecho que su camino sea cuesta arriba: "Gracias también a los que no me aprueban del todo porque hacen que quiera mejorar y corregir mis fallos. Gracias por seguir luchando a todos en tiempos tan duros y ser pacientes y responsables sin perder el brillo en el camino, porque eso llevará a un final feliz y hará que volvamos a sonreír como antes".