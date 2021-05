Jesús y Marina confirman cuál es su verdadera relación tras los rumores de reconciliación

Parecía que tras su dolorosa ruptura en la hoguera final de La isla de las tentaciones 3, Jesús y Marina iban a tomar caminos separados para siempre. Sin embargo, la pasada semana ambos se dejaron ver viajando a México junto a unos amigos, lo que hizo pensar en una posible reconciliación. Por ello, este lunes ambos han hablado de cómo es la relación que comparten actualmente.

La andaluza ha publicado un nuevo vídeo en su canal de Mtmad, la plataforma de vídeos de Mediaset, para resolver las dudas que le han llegado por parte de sus seguidores sobre su vínculo con Jesús, que también aparece en el clip. Este tipo de vídeos se hacen llamar 'tags' del novio', aunque la joven ha preferido llamarlo "tag' del exnovio" porque, en realidad, no han vuelto.

"Lo que más me gusta de él es cómo me ha querido, lo bien que me ha tratado, cómo ha sabido cuidarme y cómo me ha respetado. Ha sido mi primer novio, con el que más tiempo he estado. Ha sido mi primer amor", ha explicado Marina, a lo que Jesús ha respondido: "Ella me hacía sentir cómodo. Me hacía sentir bien".

Los dos coinciden en que no están preparados para retomar una relación, aunque sí se sienten ligeramente atraídos el uno por el otro. Por el momento, quieren dedicarse tiempo a ellos mismos y agradecen haber bajado el hacha de guerra tras su separación en República Dominicana después de seis años juntos.

"Nuestra relación actual es complicada y rara. Es raro llevarte bien con una expareja después de todo lo que hemos vivido y lo que hemos pasado. Este viaje nos ha reconciliado", dice la andaluza desde la playa, aplaudiendo "el buen rollo" que hay entre ella y su exnovio, que destaca que tienen una relación "cordial".

La expareja también ha querido aclarar que tras su paso por La isla de las tentaciones no hubo sexo entre ellos. Eso sí, afirman que "lo que pasa en México se queda en México".