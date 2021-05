NA+ acusa al Gobierno de "generar incertidumbre" con el toque de queda y PSN dice que "hay contradicción entre fiscales"

En concreto, en declaraciones a los periodistas tras la Mesa y Junta de Portavoces, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha considerado que el Gobierno foral "de nuevo ha actuado mal, actúa tarde y ha generado una situación de incertidumbre que no era necesaria".

A juicio de Esparza, el Gobierno de Navarra "no puede limitar derechos fundamentales", ya que la Comunidad foral "no tiene capacidad para restringir derechos". Y ha remarcado que numerosos juristas y ahora la Fiscalía "también se han posicionado de forma contraria" a mantener el toque de queda una vez que se ha levantado el estado de alarma. "Vamos a ver lo que dicen los jueces", ha agregado.

Sobre las imágenes vistas este fin de semana de numerosas personas congregadas en distintas ciudades para celebrar el fin del estado de alarma, Esparza ha afirmado que son "motivo de preocupación", si bien ha remarcado que "no en todas las ciudades en las que no ha habido toque de queda se han producido situaciones como ésta". En este sentido, ha llamado a "seguir cumpliendo con las normas que garantizan la seguridad de todos".

Por parte del PSN, Ramón Alzórriz ha recordado que hasta el momento "las medidas que ha ido adoptando el Gobierno foral han sido aceptadas y avaladas" por el TSJN y ha defendido que las decisiones se han tomado "con el máximo rigor y seguridad jurídica".

Sobre la posición de la fiscalía navarra en contra del toque de queda, ha citado unas declaraciones del fiscal jefe de lo Contencioso-Administrativo afirmando que es "discutible" que "no se puedan restringir derechos" sin estado de alarma y ha destacado que, por tanto, "hay contradicción entre los fiscales".

Ha defendido el portavoz socialista que "la seguridad jurídica siempre ha existido en la toma de decisiones del Gobierno de Navarra" y, al ser preguntado por qué responsabilidad tiene el Gobierno de Pedro Sánchez en todo esto al levantar el estado de alarma, ha defendido que el Gobierno central "ha sido responsable siempre". Ha recordado, además, que el estado de alarma "se puede pedir por todos y cada uno de los presidentes autonómicos".

"INSEGURIDAD JURÍDICA"

En representación de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha sido crítica con el levantamiento del estado de alarma por parte del Gobierno central puesto que, según ha dicho, en estos momentos es "esencial" que las comunidades tengan "una dotación de seguridad jurídica" para poder adoptar medidas.

"No la tenemos y nos preocupa", ha expuesto Barkos, para quien "esta situación de inseguridad jurídica no beneficia y no coadyuva a que esta desescalada se produzca en tiempo y forma", una "desescalada más suave a lo que el paraguas jurídico nos está permitiendo en estos momentos".

A su juicio, "ha fallado la situación de protección jurídica desde el momento que desaparece el estado de alarma" y al igual que el resto de partidos navarros ha solicitado al conjunto de la población "serenidad" en estos momentos.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha explicado que su grupo ha solicitado la comparecencia de la consejera de Salud y también ha presentado una pregunta a la presidenta del Gobierno foral para conocer si las últimas medidas frente a la pandemia se han tomado "por criterios de salud, por cálculos partidistas o por insuficiencia de instrumentos jurídicos".

"Tenemos la duda de si ha sido la situación epidemiológica y los datos del sistema sanitario o si hay algún tipo de razones políticas o cálculos políticos", ha planteado Araiz. Según ha dicho, el objetivo de EH Bildu "no es poner en duda las medidas en sí mismas", sino "garantizar que los criterios sanitarios tengan siempre prioridad sobre otros criterios".

Para el representante de EH Bildu, los mensajes que transmite el Gobierno foral son "contrapuestos", ya que "por un lado pide prudencia y recuerda que estamos en una situación todavía grave, y al mismo tiempo se intenta transmitir tranquilidad" para "no poner en cuestión las decisiones del Gobierno español".

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha lamentado las imágenes de "absoluta insensatez" de este fin de semana con fiestas multitudinarias que, según ha dicho, "atribuimos a los gobiernos que han dejado desprotegidos a esta ciudadanía y con una enorme carga después de tanto tiempo de aislamiento".

"No ha sido así en Navarra porque estamos defendiendo un paso de fases mucho más progresivo", ha manifestado Buil, quien ha subrayado la importancia de este mes y el próximo para "llegar al verano bien". Ha defendido, en este sentido, "el liderazgo de Salud y de los criterios sanitarios" de modo que "cada paso a nuevas medidas esté siempre justificado con datos epidemiológicos".

Finalmente, la parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha puesto en valor que "por fin se produce una reducción de contagios Covid" en Navarra, al mismo tiempo que "ahora sí que se puede decir que la velocidad de las vacunas es de crucero". Ha considerado que el Departamento de Salud ha sido "valiente" manteniendo el toque de queda y planteando una apertura "controlada" de los interiores, pero ha expresado su "preocupación" por la decisión que pueda tomar la justicia.

En su opinión, Navarra "no se puede permitir ni un paso atrás en todo lo conseguido" y ha considerado que las medidas restrictivas y de prevención "siguen siendo la receta fundamental para evitar los contagios".