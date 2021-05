La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria alerta sobre los riesgos de la ingesta de dióxido de titanio (E171): ¿en qué alimentos se encuentra?

El dióxido de titanio es una sustancia que se utiliza como colorante alimentario con el objetivo de hacer que sean más atractivos a la vista. Este aditivo tiene un tamaño muy pequeño, inferior a 100 nanómetros, y está presente en alimentos, en cosméticos, pinturas y medicamentos.

En este sentido, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) ha publicado un nuevo dictamen que actualiza su evaluación sobre la seguridad de esta sustancia y concluye que "no puede seguir siendo considerado seguro como aditivo alimentario".

¿Cuál es la conclusión de la EFSA? ¿Qué riesgos existen?

Tras llevar a cabo una revisión de todas las pruebas científicas disponibles hasta el momento sobre el dióxido de titanio (E171), la EFSA resuelve que "no puede descartarse la preocupación por la genotoxicidad relacionada con las partículas de TiO2". Por ello, al no considerarse como aditivo seguro, "no puede establecerse una ingesta diaria admisible".

El profesor Maged Younes, presidente de la Comisión Técnica de Aditivos y Aromas Alimentarios (FAF) de la EFSA, declaraba que "tras su ingestión, la absorción de partículas de dióxido de titanio es baja, pero pueden acumularse en el organismo".

Entonces, ¿se ha prohibido el dióxido de titanio? El papel de la agencia es evaluar todos los riesgos asociados a esta sustancia como aditivo en los alimentos, no para el resto de usos. En cualquier caso, toda decisión legislativa o reglamentaria "es responsabilidad de los gestores del riesgo", esto es, de la Comisión Europea y de los países miembros. De tal manera que esta información será utilizada por dichos gestores para tomar posibles acciones.

¿Qué alimentos contienen esta sustancia?

Según la información de la EFSA, las principales categorías de productos que contribuyen a la exposición dietética del dióxido de titanio E171 son las siguientes: