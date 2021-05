Rambleta combina el teatro gestual e intrepretación a capela con el espectáculo 'The Primitals'

Se trata de un espectáculo en el que "cuatro aborígenes saltan al escenario rebosando música de mil géneros". De este modo, se exhibe una combinación del teatro gestual de Yllana y la interpretación musical a capela de The Primital Bros, con Joe O'Curneen como director del espectáculo y Santi Ibarretxe como director musical.

La pieza es, además, "una brillante comedia" con canciones y bandas sonoras míticas de la historia de la música y el cine, como 'Yesterday' de los Beattles, 'Bohemian Rhapsody' de Queen, 'Indiana Jones', 'Braveheart', 'Star Wars', 'Misión Imposible', e incluso temas operísticos como 'Nessun Dorma', aria para tenor de 'Turandot', de Puccini, o 'Lascia ch'io pianga', de 'Rinaldo' de Händel, destaca el espacio cultural en un comunicado.

Íñigo García Sánchez, Pedro Herrero, Adri Soto y Manu Pilas forman el talentoso cuarteto vocal que da vida a los cuatro protagonistas de este espectáculo cargado de humor y de música, en el que el público es partícipe en algunos de los sketches más divertidos y que brinda momentos desternillantes con la extraña y surrealista historia de una tribu ligeramente disfuncional, con luchas intestinas, sueños de grandeza, desequilibrios mentales y farmacopea milenaria.

Yllana, que cuenta con multitud de premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria, en 2017 recibió junto a The Primital Bros la llave de la ciudad de Caracas por el espectáculo 'The Primitals'. Además ha sido galardonado con el Premio del Público a Mejor Espectáculo Musical del Festival Off de Avignon 2019, y el Premio del Público de la XXXVII Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas 2020.