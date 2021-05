Cvirus.- L'Hospital de Llíria incorpora robot de radiació ultraviolada per a la desinfecció d'instal·lacions

20M EP

NOTICIA

El Departament de Salut Arnau de Vilanova-Llíria de València ha incorporat a les tasques de desinfecció de les seues instal·lacions un robot de radiació ultraviolada. L'equip s'emmarca en el pla europeu 'The European Commission in the fight against SARS-CoV-2' per a dotar als centres hospitalaris de l'última tecnologia per a combatre la pandèmia per la covid-19.