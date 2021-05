El Principado buscará ponderar al máximo el tiempo de trabajo en los concursos oposición para favorecer a interinos

Así, ha manifestado que para ello se llevará a la Cámara una reforma parcial de la ley para incorporar ese criterio. Con ello se busca dar un tratamiento razonable a los interinos, pero siempre conciliando con los principios del acceso a la función pública como son la igualdad, mérito y capacidad. En este sentido ha recordado que hay "cientos, miles de jóvenes preparando una oposición en su casa que tienen derecho a acceder a un puesto de trabajo".

"Parece que estas personas no existen porque no se habla de ellas, pero si existen, están ahí y tienen sus derechos. Seguramente no tienen voz estructurada ni una plataforma, pero están ahí", ha manifestado el consejero, que ha insistido en que no se pueden levantar falsas expectativas.

Cofiño ha manifestado que tanto él como el resto del Gobierno ya se han manifestado reiteradamente sobre la problemática de la interinidad en Asturias y ha incidido en que falta legislación básica que afronte esta cuestión y hay una ausencia de seguridad jurídica que debe ser afrontada con nueva legislación.

"Mientras tanto sólo podemos intentar regularizar situaciones cumpliendo las leyes vigentes en estos momentos y ahora hay obligación legal de sacar las plazas cubiertas con interinos de más de tres años", ha dicho Cofiño, que ha insistido en que desde la Administración harán todo lo que pueden para bajar los porcentajes de interinidad y cumplir los objetivos marcados, en tanto en cuanto no se den los avances legislativos necesarios.

En el turno de fijación de posiciones el grupo parlamentario del PP ha indicado que "le da hasta lástima la penosa situación del Gobierno asturiano con este asunto". Así Pablo González ha indicado que el Ejecutivo asturiano "empieza a hacer cosas cuando deberían estar parados esperando a que se den los cambios en el marco regulatorio general".

"Ahora mismo no tiene lógica ni sentido alguno ponerse a hacer nada cuando a primeros de junio se prevé una nueva sentencia del Tribunal Europeo", ha dicho González, que ha insistido en que "este es el momento de quedarse quieto".

Desde Ciudadanos, Luis Fanjul ha destacado que hay personal que se jubila siendo interino, si bien es cierto que ahora "no se trata de mirar atrás sino mirar hacia adelante tratando de que haya el menor número de víctimas colaterales, que las va a haber".

Podemos, a través de su diputado Ricardo Salmón, ha indicado que hay un mandato de la Cámara de hace pocos días para hacer frente a esta situación que debería ser el camino a tomar y ha añadido que en esta cuestión no se debe olvidar nunca que "hablamos de personas y no de plazas".

Desde IU, Ovidio Zapico ha manifestado que todos los grupos parlamentarios entienden y comparten el grave problema de la interinidad con porcentajes "escandalosos" y ha añadido que es necesario actuar con "justicia".

El parlamentario de Foro, Pedro Leal ha manifestado que la situación de muchos interinos asturianos es una situación irregular en fraude de ley y todo ello fruto de la gestión en materia de función pública de anteriores Gobiernos socialistas y ha advertido de que hay que tener cuidado con los "concursos oposición" porque esa figura es para casos concretos.

La diputada de Vox, Sara Álvarez ha cargado con los anteriores Gobiernos socialistas de Asturias a los que ha acusado de condenar a los trabajadores públicos a una situación de precariedad laboral.