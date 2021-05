MÉS considera "poco valiente" y "una negligencia" de Sánchez no prorrogar el estado de alarma

En una rueda de prensa en la Cámara balear, Ferrà ha criticado que los motivos del Ejecutivo central para no prorrogar el estado de alarma son: las elecciones de la Comunidad de Madrid, no asumir un debate sobre esta cuestión en el Congreso de los Diputados y no asumir las ayudas a la población afectada por la pandemia.

El diputado ecosoberanista ha lamentado que este hecho deja a las comunidades autónomas en una situación de inseguridad jurídica y ha censurado que mientras algunas regiones mantendrán las medidas frente a la COVID-19 otras no tendrán tantas restricciones.

