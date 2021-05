La relación de Antonio David y Olga Moreno podría estar en peligro: "El matrimonio idílico que venden no es así"

Mientras Rocío Carrasco continúa protagonizando su serie documental, Rocío Flores y Olga Moreno se pronuncian dando su propia, y breve, versión de los hechos, la una a través de sus apariciones como colaboradora y la otra sincerándose en Supervivientes 2021. Sin embargo, parece que la imagen que da la mujer de Antonio David sobre su matrimonio podría no ser tal y como cuenta.

Así lo comentó Kike Calleja este fin de semana en Sábado Deluxe: "[Su relación] puede estar en peligro, puede salir más gente hablando de presuntas infidelidades y de otras cosas, de la forma de vida que pueden llevar en Málaga Antonio David y Olga".

"Hay personas que están preparando su defensa para salir a hablar", aseguró el periodista. "Olga nos está dando una imagen que no es real. Ella va de madre abanderada y no es así. El estilo de vida que pueden llevar esos niños en Málaga no lo pueden hacer en Madrid".

"Lo que nos están vendiendo es mentira, yo no digo que se vayan a separar, pero sí digo que el matrimonio puede estar en peligro", añadió y Belén Rodríguez intervino para corroborar su versión: "A mí me ha sorprendido porque venden una imagen totalmente diferente".

Los tertulianos comenzaron a teorizar sobre a lo que se refería con ese "estilo de vida". "Pues imaginad lo peor. He dicho que el matrimonio idílico que nos están vendiendo no es así", concluyó Kike Calleja.