Film Symphony Orchestra es reinventa i torna al Palau de Congressos de València

La seu gira, que hauria d'haver-se perllongat tota la primavera, es va veure truncada pel confinament i encara és inviable reprendre-la en les mateixes condicions, per la qual cosa l'orquestra més peliculera s'adapta al protocol COVID.

Amb aforament reduït i totes les mesures de seguretat, tant en sala com en escenari, el seu director, el valencià Constantino Martínez-Orts, oferirà un programa ajustat als 90 minuts i sense descans, com a marca la normativa, però amb els títols més destacats del 'tour'.

I ho fa al més pur estil Marvel, amb superherois, pirates, genis i criatures fantàstiques que lluitaran per guanyar-se el favor dels espectadors entre viatges al futur i records del passat, avança la formació en un comunicat.

Des del món de 'Willow', la pel·lícula fantàstica de culte per excel·lència, a l'univers que proposa Alan Silvestri amb la BSO d''Avengers: Endgame'. El concert especial també submergirà al públic en el màgic món del musical 'Aladdín' amb la música d'Alan Menken, i li "segrestarà" per a navegar al costat de Jack Sparrow en la Perla Negra al són de 'Piratas del Caribe', composta pel deixeble d'Hans Zimmer, Klaut Badelt. Els xiquets gaudiran de la divertida banda sonora de 'Cómo entrenar a tu dragón' composta per John Powell.

DE 'REGRESO AL FUTURO' A 'INTERSTELLAR'

FSO embarcarà també en un viatge d'anada i volta al futur amb dos pel·lícules que són obres mestres de les seues èpoques. La ciència ficció, que para molts va començar amb 'Regreso al futuro' (Alan Silvestri a les partitures), arribarà de la mà de Christopher Nolan i la seua ja icònica 'Interstellar' amb música d'Hans Zimmer. El públic escoltarà així dos bandes sonores separades per un espai-temps de quasi 30 anys, però igualment magistrals.

Pel camí, el programa passarà pel considerat com a millor 'western' de la història, el clàssic de Sergio Leone 'El bueno, el feo y el malo', amb una banda sonora composta pel grandíssim Ennio Morricone en un dels moments més emotius de la nit.

Seguint amb els clàssics, l'orquestra tocarà 'Kings Row' ('Abismo de pasión'), una de les millors composicions d'Erich Wolfgang Korngold i la partitura original de les quals va ser sol·licitada per la Casa Blanca per a la investidura del president Reagan i va inspirar al mateix John Williams per al tema d'obertura de 'Star Wars'. Per descomptat, hi haurà una picada d'ullet a Williams, el compositor que va fer descobrir la música de cinema a Martínez-Orts, per a viatjar al futur ja proper en 'A.I. Inteligencia Artificial'.

Per a completar el programa, emocionarà el delicat vals d''Amélie', compost per Yann Tiersen en una de les BSO més versionadas del món. I la Film Symphony Orchestra també delectarà amb alguna sorpresa final.

Mentrestant continua preparant-se per a retrobar-se amb el públic, ja que la ment de Constantino no deixa de treballar per a dissenyar nous i sorprenents programes que oferisquen als fans la millor música de cinema amb el segell FSO.