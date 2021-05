Les noves vacunes s'entregaran a la Conselleria de Sanitat per a la seua distribució i les Forces de Seguretat custodiaran el seu trasllat.

Les dosis es distribuiran de la següent manera: 65.520 per a la província d'Alacant; 28.080 per a la de Castelló; i 94.770 per a la província de València.