Una Roomba a mitad de precio... ¡y por menos de 200 euros! La oferta de Amazon que no debes dejar escapar

Si se habla de robots aspiradores, la palabra Roomba no tarda en aparecer; y es que el modelo de la conocida firma iRobot es uno de los pioneros en esta tecnología y, también, uno de los más populares. Capaz de barrer, aspirar, pasar la mopa y fregar, este gadget es de gran ayuda cuando queremos conseguir un suelo reluciente haciendo el mínimo esfuerzo (a diferencia de las también deseadas escobas verticales). Por ello, no es de extrañar que sea uno de los artículos más buscados y más comprados cuando se acercan las fiestas de las rebajas, como el Black Friday o el Prime Day; aunque, todo sea dicho, no hay por qué esperar para hacerte con tu Roomba al mejor precio... ¡si confías en 20deCompras!

Hemos rastreado las ofertas del día del catálogo de Amazon hasta dar con unas (¡muy!) interesantes aplicadas a los modelos más buscados de iRobot. ¡Como lo lees! Del Roomba 971 al e5144, son tres los modelos rebajados hasta un 50%, así como numerosos los complementos y recambios que puedes conseguir a un precio mucho más asequible. ¿Nuestro favorito? El robot 692 Wifi a mitad de precio para que puedas llevártelo por menos de 200 euros. Eso sí, este descuento solo estará disponible durante los próximos días o hasta fin del stock, así que, ¡no te quedes sin el tuyo y olvídate de barrer de una vez por todas!

Robot aspirador Roomba 692. Amazon

Este robot aspirador emplea un sistema de limpieza en tres fases que permite atrapar toda la suciedad hasta en alfombras y suelos duros, incluidas las partículas de polvo más diminutas. Es compatible con los asistentes de voz más populares del mercado para que podamos controlarlo sin necesidad siquiera de acercarnos a él. Otra de sus ventajas es que aprende tus hábitos de limpieza habituales y te sugiere horarios y recomendaciones para una mayor efectividad, como una sesión extra en temporada de alergias.

Otras ofertas de iRobot

El modelo 692 no es el único que está en oferta en la plataforma del gigante del comercio online, puesto que, por menos de 300 euros gracias a la rebaja de 16%, encontramos el modelo e5154, con una potencia de succión superior a lo habitual para que las limpiezas sean más efectivas. Otro modelo que destaca (¡y con descuento!) es la Roomba 917 que incorpora la tecnología DirtDetect para detectar las zonas que necesitan una mayor limpieza para que el robot incida en ellas. Además, Amazon ha aprovechado los descuentos en iRobot para rebajar también recambios y baterías para los diferentes modelos de la marca, incluidos los robots friegasuelos.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.