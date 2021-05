Megan Fox explica por qué la música de Britney Spears la salva de morir en un accidente de avión

La actriz Megan Fox viajaba tanto en avión por sus compromisos laborales que pensó que estaba tentando a la suerte, por lo que decidió hacer algo que conjurara sus posibilidades de morir en un accidente de avión.

En una entrevista en el programa The Kelly Clarkson la actriz de 34 años compartió su truco, pero antes explicaba los porqués de su miedo.

"Yo pensaba 'estoy forzando las estadísticas' porque vuelo muy a menudo" decía Fox y "de ahí vino el miedo porque si vuelas dos veces al año está bien, pero no si vuelas como dos veces por semana, ya no", decía la actriz de Transformers.

"Lo que hice, y lo que recomiendo a la gente, era que cuando había turbulencias ponía cierta música por la que sabía que no iba a morir, que, para mí, fue Britney Spears", revelaba Megan Fox.

Ahora es cuando viene la explicación de por qué no podía morir con esa música: "Esa no podía ser la banda sonora de mi muerte", exponía la actriz. "No vas a encontrarte con Dios al ritmo de Oh, baby, baby", decía divertida Megan Fox, en referencia al estribillo de Baby One More Time, la canción de Britney Spears.

Megan Fox también recomendaba cualquier cosa de Back Street Boys o It's Raining Men de The Weather Girl, para cualquier viaje en avión.