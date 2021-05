Colegio de enfermeras de La Rioja en contra de lo aprobado en el Parlamento sobre la "mal llamada Farmacia Comunitaria"

Estos dos artículos aprobados indican que el Parlamento de La Rioja insta al Gobierno regional a: "Reivindicar el valor sanitario y asistencial de los farmacéuticos comunitarios como agentes de salud, promoviendo todos los cambios organizacionales necesarios para que estos profesionales sanitarios de primera línea de actuación en la lucha contra el coronavirus sigan colaborando con las autoridades sanitarias y los profesionales sanitarios en la mejora de la calidad de vida y la salud de todos los ciudadanos de La Rioja".

Además, junto a ello a "Impulsar un nuevo modelo de coordinación médico-farmacéutico para la atención al paciente con enfermedad crónica en Atención Primaria, mediante protocolos consensuados con ambos colectivos profesionales y refrendados por la Consejería de Salud; modelo dirigido a garantizar la calidad y la seguridad de los cuidados al paciente a lo largo del tiempo".

El Colegio de enfermeras de La Rioja, a través de su presidenta, Elisa Elías, sigue manteniendo lo que hasta ahora hemos manifestado cada vez que ha habido un intento de lo que se denomina "falsamente" como 'Farmacia Comunitario' que al mismo tiempo es una de las peores amenazas actuales cara a una nueva privatización del sistema público de Salud, "tema que nos parece esencial porque pensamos que al final se va a llegar a privatizar lo público ya existente, olvidándose de la enfermera comunitaria que trabaja en los centros de salud. Y además nos gustaría saber en qué facultad de Farmacia sus alumnos son formados en cuidados".

"Más aún cuando la autodenominada especialidad de 'Farmacia Comunitaria' no existe ni tiene respaldo alguno por parte de la legislación española, mientras que los especialistas en Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria tienen que superar una oposición del Estado y posteriormente estar dos años -cuatro en el caso de los médicos- de residentes en el Sistema Nacional de Salud". A ello debemos unir todo el sistema informático al que tienen acceso los médicos y enfermeras, pero al que no pueden entrar los farmacéuticos, como debe ser. Y lo que es peor aún, el intento de que los políticos dejen en manos de las farmacias, que no debemos olvidar que, al fin y al cabo, son establecimientos privados y comerciales, la salud de los ciudadanos que tienen enfermedades crónicas.

Elisa Elías, en representación del colectivo de enfermeras sostiene que "nos extraña enormemente que el Grupo Parlamentario Ciudadano y el resto de Grupos del Parlamento riojano, hayan aprobado estos textos de la Proposición No de Ley, en los que se califican a los farmacéuticos como "profesionales sanitarios de primera línea de actuación en la lucha contra el coronavirus" lo que nos incita a hacernos y hacerles muchas preguntas, o que se hable de un "nuevo modelo de coordinación médico-farmacéutico" de lo que se desprende que de todo este asunto, las enfermeras quedamos a un lado ya que, al parecer, se hablará solamente con los facultativos.

A pesar de todos estos movimientos, que nos parece que "han sido una trampa" en la que los políticos regionales han caído, por parte de personas que se ganan la vida con la dispensación y venta de medicamentos, queremos trasladar a la sociedad riojana que nos opondremos radicalmente a cualquier movimiento de la falsa 'Farmacia Comunitaria' y que al mismo tiempo, vamos a seguir trabajando en el cuidado, que es para lo que estamos suficientemente formadas".