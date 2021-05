Los 'jefes' de las bandas latinas son cada vez más jóvenes: los menores de 14 años ya toman el mando de las organizaciones

Las bandas latinas no solo no han cesado su actividad criminal durante la pandemia del coronavirus sino que han evolucionado en su estructura para complicar un poco más la labor policial. Fuentes solventes del cuerpo consultadas por 20minutos, han desvelado que la media de edad en las bandas latinas ha bajado muchísimo en los últimos tiempos, pero no solo en lo que se refiere a miembros: muchos de los líderes actuales son menores de 14 años.

"Jóvenes de 12 y 13 años están asumiendo altos cargos en las organizaciones y nos encontramos con el problema de que son inimputables a efectos legales", señalan fuentes policiales. "Este fenómeno se está produciendo sobre todo en Madrid, pero también se ha detectado en otras grandes ciudades, como Barcelona y Zaragoza", han añadido.

En España, la conocida como Ley del Menor se señala en su artículo 3 que "cuando el autor de los hechos sea menor de 14 años, no se le exigen responsabilidades de acuerdo con esta Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes". En la práctica, el Ministerio Fiscal deriva el caso a Servicios Sociales cuando tiene constancia del caso, pero en ningún momento se puede actuar contra el menor porque judicialmente no es responsable.

En las últimas semanas se había puesto de nuevo el foco informativo sobre estas organizaciones delictivas por diversos sucesos en varios puntos de la geografía española. El más llamativo se produjo hace algo más de un mes en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, donde un individuo empuñó una pistola y efectúo varios disparos de forma indiscriminada al más puro estilo hollywoodense.

Pese a ello, desde la Policía Nacional descartan que se haya producido un repunte en la actividad criminal de estos grupos, ni siquiera en Madrid, donde se concentra la mayoría de las 88 "bandas juveniles de tipo latinas" que tiene registradas el Ministerio del Interior. "Siempre han estado despiertos, incluso con las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia, pero las Brigadas de Información los tienen muy controlados".

"Han estado trabajando intensamente en las redes sociales"

Desde el Centro de Ayuda Cristiano de Madrid, que apoya a los jóvenes que quieren salir de las bandas, corroboran que "es una realidad que la captación se realiza a una edad cada vez más temprana". "Para ellos tiene ventajas desde el punto de vista legal. También usan a chicas para transportar las armas porque parecen menos sospechosas. Están constantemente cambiando su modus operandi", destaca Alberto Díaz, pastor de la citada entidad que trabaja a diario con jóvenes que desean salir de estas bandas en busca de un futuro.

Díaz afirma que con la pandemia ha aumentado el número de jóvenes pertenecientes a bandas latinas en Madrid: "Han estado trabajando intensamente en las redes sociales durante el pasado confinamiento, donde muchos jóvenes han sido ignorados en sus casas, y han aprovechado la vuelta a los centros educativos para llevar a cabo estas nuevas captaciones". "El verano va a ser caliente", vaticina.

Un informe realizado porla citada institución señala que el número de miembros adscritos a las bandas latinas solo en la Comunidad de Madrid rondaría los 1.200. Trinitarios es la banda más numerosa, seguida de los Dominican Don't Play (DDP) y de los Ñetas (ver gráfico). Las dos primeras organizaciones son las que más han crecido en los últimos años tras la casi desaparición de los Latin King. La Policía Nacional tendría controlados como miembros relevantes a unas 300 personas.

En una entrevista reciente en la Cadena Ser, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha mostrado su preocupación por la "sensación de inseguridad" que existe en algunos barrios debido a la presencia de bandas latinas, pero ha asegurado que la policía tiene la situación bajo control. "Son actuaciones puntuales de chicos bastante jóvenes, pero la policía lo tiene muy controlado e identificado", ha afirmado.

Radiografía de las bandas latinas en Madrid.

Grupos organizados y jerarquizados

La Fiscalía ha definido a las bandas latinas como grupos organizados y jerarquizados, que se rigen por un conjunto de reglas y leyes, conocidos como 'la Constitución' o 'la Literatura', poseen una fuerte cohesión interna y se financian con cuotas obligatorios de sus miembros, del botín de los robos con violencia que cometen y de la venta de droga a pequeña escala. Sus integrantes se agrupan en los llamados capítulos, formados por individuos que oscilan entre los veinte y los treinta miembros en diferentes distritos de la capital.