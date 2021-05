La nueva temporada del programa de LaSexta 'Salvados' se estrenó este domingo con un episodio dedicado a Isabel Díaz Ayuso, recientemente ganadora (arrolladora) de las elecciones madrileñas durante la campaña electoral.

Con el título de El ciclón Ayuso, el periodista Fernando González 'Gonzo' siguió a la presidenta electa durante la campaña y la entrevistó. Ayuso explicó cómo ha sido atacada desde que hace dos años fue candidata: "Me hicieron campañas para acomplejarme, para minusvalorarme, gobernarme... Todos los días, constantemente, cómo hablaba, cómo vestía...".

La política del PP acusó directamente al asesor de Pedro Sánchez, Iván Redondo, de crear el acrónimo 'IDA' (por sus iniciales): "El acrónimo 'IDA' se creo desde el departamento de Iván Redondo, para dejarme de desquiciada", dijo Ayuso.

También habló sobre el rumor de que fue la persona que estaba detrás de la cuenta en Twitter de Pecas, el perro de Esperanza Aguirre cuando ésta era presidenta de la Comunidad: "No, no escribí los tuits de Pecas. Fue una anécdota. Fue en el año 2011. Acabando las elecciones, una tarde hablamos de que en Downing Street o en la Casa Blanca tienen cuentas las mascotas de los presidentes. Pensamos en hacer la de la mascota de Esperanza Aguirre. Poco después entré como diputada y no me dediqué a aquella. Lo he aguantado como bulo durante mucho tempo y la propia Esperanza Aguirre ni lo sabía. Eso lo llevo todos los días encima. Se usa de forma torticera".

Preguntada por sus famosas frases en la campaña, Ayuso dijo que "no lo hago a propósito. De repente digo una ocurrencia porque me gusta tomarme la vida así y no tengo por qué modular. Y se agradece".

"No tengo tantas ocurrencias. Como tanta gente comentó lo de los ex, dio juego. Mi padre era de un pueblo pequeño de Ávila. En esos sitios el que es distinto está asfixiado y acababa yéndose. Si acabas mal con una persona te la vas a encontrar. Es una reflexión, no es una ocurrencia. En Madrid puedes empezar mil veces desde cero", dijo. "Yo soy así, no puedo luchar conmigo misma", sentenció.

Sobre su presencia en los debates de La Tuerka, el programa de televisión que presentaba Pablo Iglesias, Ayuso dijo: "Me veía en la obligación de ir a todas partes. No me gustaba calentar silla y poco más, hay que gente que lleva 5 ó 6 legislaturas y nadie conoce sus nombres".

Admitió que una vez se tomó "una cerveza con Pablo Iglesias en el bar de enfrente al salir del programa", pero diría que no lo haría de nuevo. "Después de lo visto, de cómo ha hablado de mi partido, de quien no le vota, como ha mentido, la persona que es... lo quiero lejos. Yo me defiendo de personas que hablan así. Mi objetivo es que ese tipo de políticas, a través de la palabra, no entren en las instituciones o pasen el menor tiempo posible".

Preguntada por Vox, su polémico cartel de los menores no acompañados y si son extrema derecha, Ayuso dijo: "Yo creo que Abascal no es extrema derecha porque lo he conocido en el País Vasco, cuando miraba los bajos de su coche y tenía que ir a examinarse con escoltas. Cuando conoces a alguien que su origen es éste, si él es extremo, cómo eran los que querían pegarle un tiro en la nuca, los que pactan con Podemos. Hay gente de Vox que dice barbaridades, y otros que son perfectamente loables y no se salen de la Constitución".

Sobre el cartel de los menores no acompañados, dijo: "Es falso, es un error que puede provocar odio, es preocupante y es mentira". Acerca de si podría pactar con alguien que saca ese cartel, dijo: "No pactaría esa cuestión en concreto. Hemos tenido un gobierno PP y Ciudadanos con apoyo externo de Vox y hemos salido a adelante. En caso de tener que hacerlo (pactar), todos nos ponemos unos límites. Si necesito su apoyo buscaré puntos de encuentro y los otros los dejaré fuera".

Preguntada por si alguna decisión de Pedro Sánchez le había gustado, elogió las conferencias de presidentes durante la pandemia: "Eran tortuosas, pero efectivas, me gustaba porque todos nos sentábamos juntos y cada uno compartía sus preocupaciones... Un estado autonómico es una gran familia, con presidentes pasándolo muy mal. Eso me gustó", dijo.

Isabel Díaz Ayuso enseñó a Gonzo las facturas del hotel donde se alojó durante la pandemia, así como el apunte bancario. "No me gusta hacer estos shows, porque es mi vida personal", dijo, pero mostró la factura, por algo más de 5.000 euros.