Tu horóscopo diario: lunes 10 de mayo de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 10 de mayo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te dejes invadir por una sensación de pérdida que no seas capaz de controlar. Hay circunstancias que no podrás dominar, pero tu actitud ante ellas es lo más importante y en eso debes ser fuerte. Lo conseguirás antes de lo que crees.

Tauro

Hoy llegan a tu conocimiento algunas informaciones de alguien que te pueden venir muy bien para manejar cierta situación a tu gusto y cambiar tu perspectiva de cara al futuro. No le cuentes nada a nadie y actúa con habilidad y sosiego, sin prisa.

Géminis

Es bueno lo que hoy te sucederá, ya que viene a darte la razón en un asunto laboral en el que tenías claras ciertas cosas, aunque ahora ya tienes las pruebas encima de la mesa y eso te deja en calma. Tu mente se tranquiliza con esta certeza.

Cáncer

Hay muchas cosas que hoy no te apetece hacer, aunque algunas de ellas son imprescindibles para lo cotidiano, y además esas rutinas pueden ser más beneficiosas de lo que crees para no pensar en negativo. Ponte a ellas e intenta disfrutar mientras las haces.

Leo

Hablarás o estarás en contacto a través del wasap con una amiga o un amigo del que hace tiempo no sabías nada. Esto te proporciona alegría, pero a la vez cierta tristeza. Tendrás sentimientos encontrados porque el paso del tiempo y los cambios te afectarán.

Virgo

Hay muchas maneras de ver la realidad y eso es un aprendizaje que hoy vas a hacer de una manera bastante clara, sobre todo si estás relacionado o relacionada con grupos sociales. Alguien te abre los ojos a algunas situaciones injustas o de abusos.

Libra

Si tienes una tarea desagradable que hacer, hoy no es el día más oportuno para hacerla, ya que no te va a favorecer demasiado la suerte, así que si puedes, intenta por todos los medios dejarla aparcada. Si es necesario, pon una excusa, te conviene.

Escorpio

No conviene que nadie se de cuenta de que hoy no estás enteramente dedicado o dedicada al trabajo y que en algún momento te has despistado y te has tomado un respiro. Lo necesitabas para equilibrar tu energía y tu mente.

Sagitario

Si esas palabras que no quieres oír vuelven a tus oídos, deja bien claro que no es necesario que insistan y que deben respetar tus deseos en este aspecto. No dejes que todo el mundo haga lo que quiera y que intenten conducirte hacia sus intereses.

Capricornio

Hay ciertas cosas que debes de tener claras y que aunque no sea lo ideal, debes cumplir con lo que has pactado o con lo que te proponen. Es un día para seguir las consignas, no para rebelarse. Es necesario ser fiel a la palabra dada.

Acuario

Tus sueños pueden acercarse un poco más hoy si te lo propones ya que te vas a encontrar con mucha fuerza interior para tirar hacia delante. Déjate llevar por tu inspiración, te conducirá correctamente. Hay cierta parte de tu imagen que se reinventa.

Piscis

Cuida de dejarte llevar por cierta prepotencia que puede aparecer hoy y que no te va a hacer demasiado bien exhibirla delante de una persona que te está apoyando mucho. Debes manejar la situación con tacto. La frialdad puede abrir heridas.