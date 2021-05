Piden 7 años y medio de prisión para un acusado de amenazar y grabar a su exmujer manteniendo relaciones sexuales

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron desde octubre de 2013, cuando el acusado, J.G.F., y la denunciante, M.L.A., se separan y ella se muda de Valencia a Albacete con las dos hijas menores del matrimonio, hasta junio de 2017.

Durante ese tiempo, el procesado comienza a enviar mensajes a su exmujer denigrándola y amenazándola diciéndole, según recoge el escrito, "como se te ocurra ir a por mi prepárate tu y todos los secuestradores porque os arraso, me llevo a la capo por delante, en mi familia tenemos experiencia y no me voy a quedar quieto". Llegando también a amenazar de muerte a sus hermanas en esos mismos textos.

Uno de los hechos más destacados tuvo lugar el 7 de septiembre de 2017, cuando J.G.F. se disponía a llevar a sus hijas, de 9 y 12 años entonces, con su madre. En ese momento el procesado puso un CD en el coche en el que se escuchaba a M.L.A. hablando y besándose con un hombre, cortando el acusado la grabación diciéndoles a las menores que lo que se escuchaba luego no era apropiado para ellas.

Tras lo sucedido, J.G.F. envió un mensaje a su exmujer en el que decía "la verdad es que tenías razón, las nenas deben saber las cosas. Primera entrega audición de las andanzas de la Pajarita y su tristísima vida" y terminaba amenazándola con que tenía más.

La conversación que el acusado grabó y mostró a las menores fue mantenida por M.L.A. en su domicilio casi un año antes, fecha en la que J.G.F. residía en la vivienda los fines de semana que tenía la custodia de las hijas, situación que aprovechó para colocar un sistema de grabación y escuchar sin el consentimiento de la denunciante. Unos hechos que la Fiscalía considera que son constitutivos de un delito contra la intimidad por el que le piden 4 años de prisión.

Asimismo, el Ministerio Fiscal solicita 30 meses de prisión por el delito de maltrato psicológico y 11 meses de cárcel por el delito de amenazas, además de la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por 8 años y la prohibición de aproximarse a M.L.A. a menos de 500 metros durante 8 años, a quien deberá indemnizar en la cantidad de 2.500 euros por los perjuicios sufridos.