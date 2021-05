Manuel Azuaga, Pepe Motos, Juan Manuel Zaragoza y Belén Vega Pichaco, en los encuentros en La Malagueta

En concreto, el periodista Manuel Azuaga (10 de mayo) será el invitado de la nueva cita del Aula de Cultura SUR, que organiza los eventos de su programación de manera compartida con el escenario de la Fábrica de Cervezas Victoria.

El percusionista Pepe Motos (11 de mayo) dará su charla en un nuevo encuentro con el ciclo 'Flamenco'; la musicóloga Belén Vega Pichaco, protagoniza una nueva entrega de 'La Música en la Historia' (12 de mayo), como parte de la programación de Las matinales de La Malagueta (12:00h) y Juan Manuel Zaragoza finalizará las conferencias de la semana como parte del ciclo 'Emociones' (12 de mayo), según han informado desde la Diputación a través de un comunicado.

Así, este lunes, 10 de mayo, a las 19.00 horas Manuel Azuaga presenta su libro 'Cuentos, jaques y leyendas'. El Aula de Cultura SUR llevará a cabo su segunda cita en el centro. Las localidades están agotadas pero se podrá seguir a través del canal de Youtube de Diario Sur.

El periodista Manuel Azuaga presentará acompañado por Antonio Javier López, periodista y codirector del Aula SUR esta recopilación de treinta artículos publicados en Diario SUR. En ellos desfilan todo tipo de personajes y relatos en blanco y negro, vidas fantásticas y literarias retratadas con el fin de acercar al lector al ajedrez como nunca jamás hubiera imaginado.

Un día más tarde, el martes, 11 de mayo, a las 19.00 horas el percusionista, guitarrista, cantante, compositor y productor musical Pepe Motos estará en el ciclo 'Flamenco' hablando de su trayectoria y de la importancia del cajón flamenco dentro de la cultura musical.

A Motos se le considera el impulsor del uso de este instrumento en Cataluña. Hijo de José Motos guitarrista, primo hermano de Rafael Farina y de la bailaora Mila de Vargas, se educó en el flamenco de forma natural. Ha trabajado con casi todos los grandes del flamenco y con otros artistas fuera del ámbito flamenco como Chavela Vargas y Ainoha Arteta. Cono compositor ha trabajado con Luís Pascual y para Sara Baras. Actualmente produce para otros artistas y es profesor en el Taller de Musics de Barcelona.

El miércoles 12 de mayo a las 12.00 horas será la segunda cita del ciclo 'La música en la Historia', la musicóloga Belén Vega Pichaco acercará al público a la disyuntiva entre la preeminencia de la música instrumental o la vocal en términos "poéticos" y en un viaje a esos hogares, salones y salas de concierto de la época para conocer en su contexto algunos de los más bellos ejemplos de la música de este periodo. A este encuentro solo se podrá asistir de manera presencial y hasta completar aforo.

También el miércoles 12 de mayo a las 19.00 horas será turno para 'Pasiones de la naturaleza' con Juan Manuel Zaragoza. En este encuentro del ciclo 'Emociones' que presenta y coordina, Javier Moscoso, pone el objetivo en cómo, desde finales del siglo XVIII, la naturaleza se ha convertido en una fuente de emociones para el ser humano. Las pasiones de la naturaleza se desatan a través de emociones que nos permiten reconectar o encontrarnos con nosotros mismos o paradójicamente, desconectar.

Esa conexión emocional, asegura el filósofo Juan Manuel Zaragoza, sólo es posible si la naturaleza conserva cierto orden, algo que el cambio climático ha puesto en cuestión, generando estados de malestar y nuevas enfermedades mentales como la ansiedad climática, también llamada solastalgia o ecoansiedad.

En esta charla se pondrán sobre la mesa planteamientos sobre qué ocurre cuando ese orden se rompe, acudiendo a ejemplos históricos de desastres naturales para entender cómo se desatan las pasiones de la naturaleza.

HORARIOS

Por otro lado, han recordado desde la Diputación que el centro permanecerá abierto con el horario de verano. Así, los espacios expositivos, Puerta 9 y Smart Gallery, -a los que se accede por paseo de Reding, 8- y que acogen las exposiciones 'Smart Gallery - I Concurso de fotografía móvil: 'Extraños en la ciudad' y la exposición ''The Beatles vs The Rolling Stones', homenaje al fotógrafo Terry O'Neill, se podrán visitar de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas, con la posibilidad de concertar visitas guiadas (infolamalagueta@malaga.es).

El horario de conferencias de los ciclos de la programación también se adapta a este cambio teniendo lugar en las salas del centro, a las que se accede por calle Cervantes, 6 a las 19.00 horas de manera regular. Excepto Las matinales de La Malagueta cuyo horario es a las 12.00 horas.

Esta semana los eventos serán exclusivamente presenciales con aforo limitado, cumpliendo todas las normas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, excepto el encuentro de Aula de Cultura SUR, que se retransmitirá por su canal de YouTube. La información se puede consultar a través de la web