El Ayuntamiento construye 368 nichos y 168 columbarios en el Cementerio de San Fernando

De igual modo, según ha explicado en una nota, se interviene para mejorar el entorno de este nuevo espacio con apoyo de personal con cargo al Plan Aire. A estos 368 nichos y 168 columbarios del cementerio de San Fernando hay que sumar los 186 nichos que ha construido el área de Mantenimiento Urbano en este mandato y la recuperación de 600 nichos en desuso para poderlos utilizar de nuevo.

No en vano, a los pocos días de dar comienzo esta nueva etapa de Gobierno la Concejalía detectó que no había nichos suficientes como para garantizar más allá de un mes los enterramientos en la ciudad, por lo que hubo que poner en marcha un procedimiento de urgencia para buscar financiación y construir un módulo de nichos. "Tener previsión y constante atención al cementerio nos ha permitido que esa situación límite que encontramos al llegar no vuelva a repetirse y aquí está la prueba de ello con esta obra", sostiene.

Y es que, como ha recordado Javier Padorno, la entrada el nuevoequipo de Gobierno ha supuesto un cambio en el cuidado de estos espacios, con acciones concretas como el esfuerzo para atender inicialmente la histórica falta de personal, lo que se solventó con la convocatoria de cuatro plazas para dotar progresivamente de trabajadores a los dos cementerios tras más de ocho años sin que se atendiera esta necesidad.

OBRAS EN SAN EUFRASIO

En paralelo, en el cementerio de San Eufrasio continúan las labores de reparación de las cubiertas del módulo Este del patio tercero, hundidas este invierno a consecuencia de las lluvias y elabandono que había sufrido este espacio en años anteriores. Los trabajos se ejecutan por parte de la Concejalía de Mantenimiento Urbano y Cementerios en coordinación con el Patronato de Cultura al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC).

Padorno explica que una vez detectados los daños se procedió a la redacción de urgencia de un proyecto de intervención que ha sido adjudicado a una empresa para su ejecución. Las labores en marcha consisten en la demolición parcial de la cubierta y los muros que están en mal estado para su reconstrucción respetando en todo momento la tipología de su construcción y los materiales.

Al hilo, el edil explica que en coordinación con Cultura se proyecta un plan director de intervención en el camposanto para su restauración. En este documento se contempla un análisis del estado de la infraestructura, la tipología de los daños que presenta y un cronograma de cómo debería ser la intervención según las distintas necesidades.

Se trata de la primera evaluación de este calibre que realiza el Ayuntamiento en San Eufrasio, que aun no tratándose de un bien de titularidad municipal la Administración local tiene encomendadas su apertura, cierre y mantenimiento esencial. San Eufrasio alberga tumbas de personajes ilustres de Jaén y además es lugar dememoria histórica.

Padorno ha explicado que estos dos proyectos de mayor calado se simultanean con las tareas de cuidado diario como el desbroce, la reparación de pequeños desperfectos o la comprobación de techumbres para evitar humedades. El responsable municipal ha explicado que en aras de hacer más eficiente el cuidado y el mantenimiento de estos espacios por parte del Ayuntamiento está en trámites de licitación un contrato de suministro de materiales.

Además, está previsto contar con una plataforma móvil para la elevación de féretros que dará mayor seguridad al personal encargado de los enterramientos en su quehacer diario y que hasta ahora no tenía el cementerio.