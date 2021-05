El fin del Estado de Alarma arranca con botellones, agresiones, fiestas disparos y quema de contenedores en CyL

Los principales incidentes se han concentrado en las capitales de Salamanca, Valladolid, Burgos, León y Ávila, según informan diversas fuentes a Europa Press.

Salamanca ha sido la capital que más llamadas al 1-1-2 ha aglutinado por incumplimientos de medidas Covid y ruidos. Así, nada más dar las 0.00 horas, cerca de medio millar de personas se concentraban en la Plaza Mayor de la capital para celebrar el final del Estado de Alarma y de allí trasladaban la fiesta a diversas zonas de la ciudad, en especial, al Puente Romano, donde se dirigieron sobre las 01.30 horas.

En este sentido, el 1-1-2 ha recibido a lo largo de esta noche cerca de medio centenar de llamadas por ruidos, además de casi una decena de avisos por botellones, aglomeración de gente que no respetaba la distancia de seguridad social o no llevaba mascarilla.

En Valladolid, el epicentro de las concentraciones se han vivido en Las Moreras. Allí se produjeron varios botellones que han sido disueltos por la Policía Municipal. Además se han recibido seis avisos de vecinos por ruidos.

Por otra parte, se han producido dos agresiones. La primera de ellas en Las Moreras a las 3.23 horas, con un joven de 19 años herido al recibir un botellazo en la cabeza y que ha tenido que ser trasladado al Clínico Universitario. La Policía ha detenido a dos personas por estos hechos.

Poco después, a las 3.35 horas, en la calle Isidro Polo, otro joven de 19 años también ha sido trasladado al Clínico después de ser golpeado con un palo en la cabeza.

Además se ha detenido a otras dos personas por resistencia a la autoridad (uno en la playa de las Moreras y otro en Nicolás Salmerón). La policía ha recibido dos llamadas alertando de un paquete sospechoso en las Moreras (a las 00.55 y a las 02.50 horas).

También se ha detenido a un varón por robar en un quiosco de Parquesol y los bomberos han tenido que intervenir por la quema da media docena de contenedores en Doctor Daza, Avenida Segovia y Eusebio González Suárez.

En Burgos, por su parte, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y locales han intervenido en botellones y en fiestas en la calle y pisos.

BOTELLONES EN LEÓN

La Policía Local del Ayuntamiento de León intervino durante la jornada de ayer, sábado, y la madrugada de hoy, domingo, en dos botellones y, además, también realizó una actuación en un establecimiento hostelero del barrio Húmedo por servir bebidas pasadas las 22.00 horas, entre otras actuaciones para hacer cumplir la normativa de prevención de contagios de la covid-19.

En cuanto a los botellones, a las 18.30 horas del sábado los agentes identificaron a diez menores que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en la calle Prado de los Judíos. Las botellas de alcohol fueron requisadas y los menores identificados y avisados de que se informaría a sus padres o tutores de la actuación policial.

Por otro lado, a la 1.10 horas de la madrugada del domingo la Policía Local acudió a un aviso de un botellón que se estaba realizando en la zona ajardinada de avenida Universidad, calle Alameda y calle Los Robles con calle Medul.

En el lugar los agentes observaron la presencia de números jóvenes, la mayoría sin consumir bebidas alcohólicas, que se dispersan con la presencia policial, que se mantiene hasta las 3.00 horas del domingo.En esta intervención se sanciona a cinco personas por consumo de alcohol en la vía pública y a otra por realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública.

En otra actuación, la Policía Local observó que en un bar del barrio Húmedo el responsable estaba sirviendo consumiciones a dos clientes a las 22.20 horas y como estos últimos, al percatarse de la presencia policial, abandonaron el lugar. Los agentes identificaron al titular del establecimiento.

SEGOVIA, AGLOMERACIONES Y DISPAROS

En Segovia, levantaron dos actas por incumplimiento del toque de queda entre las 22.00 horas y las 00.00 horas, además de intervenir pasada las 00.00 horas en la Plaza Mayor donde jóvenes se habían reunido para celebrar el final del toque de queda, con la presencia de la Policía Local que fue la encargada de que se disolvieran rápidamente.

Por otra parte, en Hontoria la Policía Nacional recibió el aviso de un vecino en el que aseguraba que en una zona de despoblado del pueblo, sobre las 0.30 horas un vehículo frenaba y paraba. Posteriormente, ha escuchado tres detonaciones y el vehículo se ha ido del lugar.

Una dotación policial al lugar y han encontrado tres cartuchos de caza de escopeta detonados. La Policía está haciendo gestiones en la finca donde se hicieron los disparos para poder ampliar la información y determinar los motivos, si fue para celebrar el final del toque de queda o si fue otro motivo y quién pudo realizarlos, señala la subdelegación del Gobierno.

En Soria, la noche ha sido relativamente "tranquila", con sesis actas levantadas por incumplir el toque queda antes de las 00.00 horgas y una por no portar mascarilla.

Por último, en Ávila se registró una agresión a un joven de 20 años en la calle Agustín Rodríguez Sahagún. El varón, del que no se disponen más datos, fue trasladado al Complejo Asistencial de Ávila.

AVISO DE IGEA

En este sentido, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha lamentado este tipo de incidentes y "celebraciones" y ha querido recordar a las "decenas de miles de personas" que han perdido a sus "seres queridos".

"No es que no entienda la inconsciencia. No es que no entienda la falta de precaución. No es que no entienda las ganas de volver a la normalidad. Es que no entiendo que se celebra. Hoy mi pensamiento está con las decenas de miles de personas que han perdido a sus seres queridos", ha apuntado.