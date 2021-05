Buscan a un chico de 13 años desaparecido cuando se bañaba en el Ebro

Los Bomberos de Zaragoza han retomado este domingo, 9 de mayo, a las 08.00 horas, las labores de búsqueda del chico de 13 años desaparecido este sábado mientras se bañaba en el río Ebro con dos amigos.

Un pescador vio al joven por última vez dentro del agua, a la altura del embarcadero de la Expo, en Ranillas.

Según la Policía Nacional el hombre llamó al 112, sobre las 18.45 horas, comentando que lo había visto nadando en medio del río y, de repente, se hundió. Las fuertes corrientes que había en ese momento en el agua pudieron ser el motivo por el que el joven desapareciera.

"He visto que metía y sacaba varias veces la cabeza. Al final, ha empezado como a pedir ayuda, pero hemos pensado que estaba de broma. Al ver que realmente no salía nos hemos puesto todos muy nerviosos. Yo quería meterme, pero no me han dejado", relataba a Heraldo uno de los amigos que le acompañó.

Los efectivos de bomberos, con las unidades de buceo del parque 1 y 3 y una unidad canina rastrean en estos momentos la zona.

Debido a la falta de visibilidad a las 22.00 horas, tuvieron que suspender la búsqueda hasta este domingo por la mañana que ha sido reanudada.

"En estos casos hay que apurar hasta la última posibilidad, pero se trata de una zona de pozos y sifones, con una gran turbidez de agua", explicaba un mando de la Policía Nacional. "Nosotros estaremos a lo que digan los buzos, que son los que realmente saben de esto", añadía.