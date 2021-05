Raquel Bollo le saca los colores a Telecinco: "Mi maltratador tenía tres sentencias y seguía viniendo"

Este sábado, Telecinco emitió el Deluxe. Tras una entrevista a Ágatha Ruiz de la Prada, los contertulios hablaron de Rocío: contar la verdad para seguir viva. Y, aunque Raquel Bollo estaba prevenida para hablar de Supervivientes, también intervino en la conversación sobre Rocío Carrasco, Antonio David Flores y sus hijos.

Bollo acudió como defensora de Olga Moreno y, como tal, apoyó a su amiga. "No hay un manual. Quien está al lado de unos niños y hace todo lo posible se equivoca, pero si no estás con los niños no te puedes equivocar" le respondió a Kike Calleja, que puso en duda a Olga y Antonio David como padres y aseguró que, en cuanto Moreno saliera de Supervivientes 2021, ambos podrían terminar su relación.

“Olga está dando una imagen que no es real. El estilo de vida que llevan no es el que proyectan. Lo que está contando en la isla es mentira”, expuso el reportero. “Yo solo he visto por parte de Olga mucho cariño hacia esos niños. Estuve en esa boda. Pero es una historia de dos personas, de dos adultos, que ellos sabrán en su casa lo que ha pasado. La niña tiene 25 años y es una chica que es educada y se comporta", reiteró Bollo.

Además, dejó claro que, a ella, no le había contado Antonio David nada respecto a la paliza que le dio Rocío Flores a su madre, tal y como daba a entender Belén Rodríguez: "Creo que todos sabéis que eso se comentó en los pasillos, aunque no se le diera cobertura", dijo antes de que sus compañeros asistieran. "En Sanlúcar, en un concierto, sí me habló Rocío Flores de su madre, llorando y sin apenas conocernos. Lo estaba pasando muy mal y me dio pena", matizó.

Lo más impactante lo dijo al final, después de dejar claro que no se posicionaba entre Antonio David y Rocío Carrasco. Y es que, señaló lo llamativo que le pareciera que se echara a Antonio David de Mediaset mientras que a su maltratador, Chiquetete, participó en el programa de Anne Germain teniendo tres sentencias: "Me gustaría que el no debate y el apoyo se aplicara sobre todas las mujeres maltratadas por igual. Sabéis que, si hablo, me echan de aquí”, concluyó.