Ayuntamiento pide la relación de efectivos de bomberos en huelga para que "no cobren como si estuvieran en activo"

"Se trata de una información necesaria y obligatoria por ley que debería haber sido facilitada al Consistorio para poder aplicar el sistema administrativo y de retribuciones que corresponda a los trabajadores que secunden la huelga", ha señalado en una nota.

La legislación laboral, que no el Ayuntamiento -aclara-, recoge que es ilegal estar de huelga y cobrar como si se estuviera en activo. Ejercer el derecho a huelga pasa por cumplir todos y cada uno de los requisitos que recoge la normativa, derechos y también deberes, y "sería no solo ilegal sino discriminatorio y un agravio con respecto a los trabajadores que no se hayan sumado a la huelga que quienes sí la secundan cobren exactamente el mismo salario diario que ellos".

El hecho de que desde el Servicio no se haya recibido estacomunicación impide de momento al Ayuntamiento descontar a estosbomberos los días que han permanecido en situación de huelga, con lo que a día de hoy y hasta que no se reciba este informe no pueden pretender de esta manera percibir un salario sin cumplir con una jornada laboral de servicio a la ciudadanía mientras están de huelga.

Asimismo, desde la Jefatura se ha indicado que el sistema elegido en el servicio para comunicar qué bomberos no se sumaban a la huelgaindefinida fue la inscripción personal en una lista colocada en el tablón de anuncios. Al tratarse este de un procedimiento absolutamente cuestionable por razones de privacidad del que se desvincula por completo el Consistorio, este ha requerido esta información por escrito y de forma oficial a la Jefatura en una reunión celebrada al efecto.

El Consistorio ha recordado que no se puede hurtar esta información a la administración (o a cualquier empresa) con el único ánimo de seguir cobrando mientras se está de huelga, en este caso del dinero de todos los y las jiennenses.

Del mismo modo, ha reiterado que "la verdadera razón de esta huelga no es otra que la oposición de los sindicatos a que el Ayuntamiento, en su potestad de autoorganización, pueda regular el funcionamiento del cuerpo con criterios de eficiencia y no con un sistema rígido como el que hasta ahora funcionaba".

"Lo que motiva esta huelga es el simple hecho de querer poner freno a esta situación que genera un menoscabo de 1,5 millones de euros al año con 28.000 horas extra que los bomberos cobraban incluso acudiendo a los tribunales por las dificultades del Ayuntamiento para abonarlas y que daba lugar a retribuciones en algunos casos de hasta 90.000 euros anuales".

El Consistorio respeta el legítimo derecho de huelga de estosfuncionarios pero ha señalado que "nunca pasa por privilegiar situaciones personales por encima del interés general y a costa del dinero de todos los vecinos de Jaén, y mucho menos tolerar extremos 'poco morales' como el de hacer una huelga indefinida cobrando cada día por ello como si se estuviera prestando el servicio a la ciudadanía.