El precio que ha pagado Lydia Lozano por haber defendido a Antonio David Flores

La colaboradora de Sálvame Lydia Lozano ha sido una de las personas señaladas por Rocío Carrasco en el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva por dar informaciones falsas proporcionadas por su ex, Antonio David Flores. La periodista, acusada por Carrasco de dar información falsa de un asunto legal confidencial que había conocido por Antonio David, ha reconocido su error públicamente en el programa de Telecinco.

"Me ha costado dinero creer a Antonio David", ha lamentado Lydia Lozano a la presentadora del espacio, Carlota Corredera.

"¿A cuánta gente ha dejado Antonio David con el culo al aire después de haberles pasado información para que la contaran en los platós, Lydia Lozano?", quiso saber Corredera.

"Yo fui la primera que en plató dije que este señor me había manipulado y me había contado algo que yo creí. Yo no le pedí ningún papel", ha admitido Lozano.

Los colaboradores han preguntado a su compañera si el hecho de no contrastar la información facilitada por el padre de Rocío Flores le ha supuesto algún perjuicio económico debido a alguna demanda, a lo que Lydia Lozano ha respondido afirmativamente.

"Me ha costado, sí. A mí sí que me ha costado dinero creer a Antonio David, eso sí, y anoche, cuando se estaba viendo (el documental), me decía: 'Dios mío, es que han sido 20 años que hacíamos así con la cabeza...'. Hemos hecho una oda a Antonio David estando en GH VIP y a la niña, también", ha asegurado Lozano.

"Veinte años", ha insistido la periodista, "y me pongo la primera por delante, porque todos hemos tenido una relación con él. Yo he comido con él y hemos tenido una relación muy grande con Antonio David", ha sentenciado.

Al igual que Lydia Lozano, otros colaboradores como Kiko Hernández o Belén Esteban han mostrado su arrepentimiento ante las afirmaciones que hicieron en el pasado sobre Rocío Carrasco. También el colaborador y fotógrafo Gustavo González, que esta semana ha admitido su culpa tras ser señalado por Carrasco. "Lo que yo tenía estaba tergiversado, fui honesto, me han manipulado y me han mentido, pedí sinceras disculpas y lo vuelvo a decir", ha reconocido.