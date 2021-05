Álvaro Marín, nombrado portavoz en Logroño de 'La Rioja en Marcha'

Marín, jurista logroñés en ejercicio, vendimiador en las fiestas mateas y miembro destacado de UPyD desde hace años, ha asumido el compromiso de dar voz a este proyecto en Logroño. "Para mí es un honor la confianza que en mí se deposita. Espero estar a la altura, no solo de sus expectativas, sino también de las necesidades del momento histórico que vive nuestro país en general y Logroño en particular", ha afirmado.

En palabras de Emilio Sáez de Guinoa, reelegido en la misma Asamblea como presidente de la Asociación: "Álvaro Marín es un ejemplo de valentía y compromiso con la lucha contra la corrupción y la trasparencia democrática desde el municipalismo. En su trabajo para UPyD ha demostrado sobradamente cómo la política hecha desde el interés de los ciudadanos y no desde la demoscopia da resultados que mejoran la vida de los vecinos, premisa fundamental de la buena política".

"Por eso se ha considerado que su nombramiento es por un lado, un reconocimiento a su trayectoria en el servicio público y por otro una oportunidad para los logroñeses de que alguien como Álvaro dé voz a sus necesidades. Sin ambigüedades ni estridencias, simplemente trabajando por los logroñeses. Para nosotros Álvaro es un ejemplo de trabajador con vocación pública, incorruptible y moral intachable", ha afirmado.

Marín ha asegurado que "Logroño vive un momento de zozobra política, provocado por la baja calidad de interesados gobernantes, que nos está llevando a una situación de no retorno. Es más necesaria que nunca una política sensata que huya de la foto fácil y ayude a nuestro comercio y empresas, en vez de ponerles cada día más trabas a su actividad. Nuestra ciudad necesita, hoy más que nunca políticas que defiendan la igualdad de nuestra Comunidad frente a los nacionalismos periféricos. Todo ello dentro del marco constitucional que es lo que nos garantiza, al fin y al cabo, las más altas cotas de libertad y democracia.".

Continua Marín: "Para mí Logroño me lo ha dado todo, me siento en la obligación de aportar mi granito de arena para su desarrollo. Es descorazonador ver cómo con su perfecta situación geográfica y las capacidades de esfuerzo, iniciativa y sacrificio de los logroñeses no goza de más desarrollo económico y social del que tiene. Esta situación es consecuencia del lastre de los privilegios de las regiones limítrofes y la asfixia fiscal y burocrática a la que nos someten nuestros gobernantes locales y regionales. Nosotros desde la sociedad civil vamos a trabajar por corregir esto".

'La Rioja en Marcha' es un proyecto relanzado desde la incorporación de los afiliados y simpatizantes de UPyD en la región, que busca reordenar la política en La Rioja "desde la sensatez y la decencia, en los últimos meses ha visto incrementar su masa social notablemente permitiendo ampliar las estructuras de la asociación con portavocías locales como las de Álvaro Marín en Logroño".