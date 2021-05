Inditex lanza 'Zara Beauty', su propia línea de cosmética

Zara, la compañía santo y seña del gigante del sector textil Inditex, va a lanzar en los próximos días Zara Beauty, una línea de cosmética que se incorporará a sus tiendas como una más, informa Forbes.

Los productos de Zara Beauty estarán disponibles a partir del 12 de mayo en online y en las tiendas Zara de Europa, Estados Unidos, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, México, Australia y Nueva Zelanda.

Además, los clientes podrán descubrir la colección completa a través de una experiencia inmersiva exclusiva con asesoramiento personalizado, solo estará disponible en 22 tiendas de todo el mundo.

En España, esas tiendas están en Marbella (C. C. Marina Banús), A Coruña (calles Compostela, 3 y 5 y Sánchez Bregua, 2), Madrid (Serrano, 23) y Barcelona (Paseo de Gracia, 16).

La nueva línea tiene el lema "There is no beauty, only beauties" ("No hay belleza, sólo bellezas"). Entre sus productos, habrá barras de labios, maquillaje, bálsamos, aceites, polvos solares, esmaltes de larga duración y brochas.

Las fórmulas están diseñadas por la maquilladora británica Diane Kendal, con más de 130 colores con acabados mates, metalizados, brillos o perlados, según recoge Forbes.

El packaging lo componen envases recargables para favorecer la reutilización, y por envases de vidrio reciclable. Los paquetes se caracterizarán por la inclinación en diagonal de sus líneas, inspiradas en la 'Z' del logotipo de Zara.

En zara.com, se podrá acceder a la sección desde el menú principal y un programa permitirá recrear virtualmente el resultado de los diferentes productos en ojos, labios y rostro de la usuaria.

En los comercios físicos, además, habrá zonas específicas para esta línea.