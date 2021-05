Brequette gana la primera entrega de 'Top Star' tras provocar un pique entre Risto Mejide, Isabel Pantoja y el público

Este viernes, Telecinco emitió Top Star. El estreno así tomó el relevo de Got Talent y generó expectación al tratarse de un formato nuevo y de la primera aparición en televisión de Isabel Pantoja en mucho tiempo. El programa no explicó la mecánica del concurso pese a ser su debut, por lo que se descubrió según pasaban los minutos, sobre la marcha.

El formato se estructura en varias secciones temáticas en las que los artistas hacen audiciones y de cada una de ellas se elige a un único cantante. Después, entre estos seleccionados, se vuelve a pasar el filtro, y el afortunado o afortunada pasa a la siguiente fase y se lleva lo que hubieran apostado por su voz.

Así, la ganadora de la primera gala fue Briquette, que perteneció a la categoría de cantantes que habían pasado por otros concursos. "Estuve a punto de ganar un talent show. Y siempre estoy a punto de ganar algo, pero nunca lo consigo", fueron las palabras de la artista, que participó en La Voz y estuvo muy cerca de representar a España en Eurovisión 2014.

En la sección de Briquette estaban Javián y Carmen Elena, pero su apuesta por River Deep Mountain High de Tina Turner arrasó de una manera indiscutible para los mentores. Y es que, salió a escena con un gran aplomo tras pronunciar las siguientes palabras: "Mi voz me ha llevado a sitios que ni el dinero me podría llevar. Si el máximo es 30.000 euros, es lo que vale mi voz. Me apetece ganarlo y, de hecho, lo voy a ganar".

Sin embargo, no a todos encandiló. A una de las personas del público, que en este formato tienen un alto poder decisorio, no le convenció que, a su juicio, la cantante estuvo más centrada en sí misma que en conectar con el público, algo que hizo saltar a los mentores en cuestión de segundos. "Se trata de que comente gente con criterio", dijo un tajante Risto Mejide. "¡O que no esté sorda! Madre mía, me voy a por un café", bromeó Isabel Pantoja.

Por su parte, Danna Paola se centró más en la artista que en mentores y público: "Qué bendición de voz tienes. Tienes todo para ganar esto. Soy tu fan". Mejide fue más directo, y le pidió ser su elegido. "En primer lugar, te vas a venir conmigo y, en segundo, si esta gente tiene un mínimo de criterio, te harán ganadora esta noche", adelantó Mejide.

Y así fue. "Estoy a un paso y esta es mi gran noche. Ahora sí me veo ganadora de este programa", dijo tras recibir el apoyo del público Brequette. Además, se convirtió en la ganadora de la noche, asegurándose un puesto en la siguiente fase. Y se llevó 16.000 euros del premio.