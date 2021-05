Castilla y León niega estar vacunando a personas mayores en Valladolid sin cita

La Junta de Castilla y León ha desmentido que los servicios sanitarios estén vacunando contra la covid-19 a personas mayores en Valladolid que acuden sin cita previa, como en los últimos días ha difundido un bulo que circula por redes sociales dirigido a mayores de entre 70 y 75 años.

"Si alguien conoce a alguna persona del 1951/52/53/54/55 que no se haya vacunado en Valladolid, que la avise y suba al Centro Cultural Miguel Delibes urgentemente. Enfermeras de allí dicen que sobran dosis y que hay que utilizarlas". Esto decía un tuit, que ya ha sido borrado y que ha provocado confusión entre algunas personas.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid aclaró para esta verificación que no se ha hecho ningún llamamiento oficial para que personas nacidas entre 1951 y 1955 acudan a vacunarse sin cita previa al Centro Cultural Miguel Delibes y recalcó que tampoco se vacunó en este centro a personas que no estaban citadas.

Castilla y León desmiente vacunaciones sin cita previa en Valladolid. SERVIMEDIA

Por su parte, la secretaria provincial del sindicato de enfermería Satse, Inmaculada Izquierdo, explicó que lo que sí ocurre es que, si sobran dosis, el grupo encargado de la vacunación intenta localizar a gente de las mismas edades a las que se está vacunando para no perder dosis. Pero en ningún caso se realiza un llamamiento "público" o "masivo", ya que lo que sobran son "dosis sueltas".

El llamamiento respondía a un bulo

El delegado territorial de la Junta en Valladolid, Augusto Cobos Pérez, recalcó en sus redes sociales que los llamamientos oficiales a la vacunación se hacen a través de la web de Sanidad de Castilla y León (Sacyl) y "mediante carteles con imagen corporativa".

El autor del tuit que se viralizó borró el comentario y publicó otro en el que pedía disculpas y afirmaba que la información le había llegado de "personas que trabajan allí diciendo que pedían gente para aprovechar más vacunas". Por ello, el delegado territorial contestó diciendo que el tuit que había puesto "no respondía a un llamamiento autorizado, no era oficial, y no estaba contrastado con fuentes oficiales antes de ser difundido".