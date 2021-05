El Eixo Atlántico acusa a la conselleira de Infraestruturas de la Xunta de "difundir noticias falsas" sobre el Corredor

En concreto, Vázquez avanzó, durante una reunión con la Confederación de Empresarios de La Coruña, que estos dos trazados habían sido aceptados por la Comisión Arco Atlántico para sumarse a los corredores europeos.

Ya este viernes, un día después, el secretario xeral de Eixo Atlántico ha emitido un comunicado en el que manifiesta su "sorpresa e indignación por el hecho de que un miembro del Gobierno gallego haga pública una información carente absolutamente de verdad".

Para apoyar su postura, Xoán Vázquez Mao argumenta que "la única institución" que puede solicitar oficialmente a la Comisión Europea incorporaciones o alteraciones del Corredor en España es el Gobierno central.

Además, recuerda que la Comisión establece las llamadas 'ventanas', que consisten en unos plazos para introducir cambios en de los proyectos. Así, señala que la próxima apertura de 'ventana' está prevista para 2023, por lo que el Gobierno por ahora "no puede realizar ninguna solicitud oficial de modificación".

Junto a todo ello, Vázquez Mao asegura que la Comisión Arco Atlántico "no es una institución pertenecente a la Comisión Europea", por lo que no tiene "ninguna competencia" sobre el corredor, sino que simplemente es una "organización de carácter consultivo" integrada por las regiones marítimas de Portugal, España, Francia e Irlanda.

"Por tanto, vincular el apoyo del Arco Atlántico a la decisión de la Comisión Europea es tan improcedente como falso", sentencia.

FALTA DE "CONOCIMIENTO"

Asimismo, el secretario general del Eixo Atlántico acusa a la conselleira de "falta de conocimiento de los mecanismos europeos" y de "las necesidades ferroviarias de Galicia", ya que la financiación europea "implica muchas más medidas que la electrificación" de las líneas.

No en vano, Vázquez Mao apunta que estas actuaciones son competencia del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), es decir, del Estado y no de la Xunta, por lo que "deben ser discutidas en el ámbito de las negociaciones" entre ambas instituciones.

Así las cosas, el secretario general de Eixo Atlántico, dado que la conselleira "considera necesarias las infraestructuras para que haya competitividad y generen empleo", le recuerda que la carretera entre O Barco y A Gudiña lleva "años reclamándose", además de que el puerto seco de Monforte "lleva más de 10 años parado". Ambos proyectos son "competencia exclusiva" de la Xunta.

LE PIDE QUE "SE CENTRE EN SUS COMPETENCIAS"

Por todo ello, el Eixo Atlántico aconseja a Ethel Vázquez que "en vez de difundir noticias falsas para desviar la atención de sus responsabilidades, se centre en la gestión de sus competencias".

También se dirige al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para pedirle que exija a los miembros de su gobierno "más rigor y seriedad", así como que no difundan "noticias falsas" no solo para "no engañar a los gallegos ni crear expectativas falsas, sino también para no perjudicar la imagen de Galicia".