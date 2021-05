El dardo de Olga Moreno a Rocío Carrasco sobre David Flores: "Si tiene que elegir, se viene conmigo"

Olga Moreno ha vuelto a hablar sobre su familia en Supervivientes. La mujer de Antonio David Flores se sinceró con otro de los concursantes del reality, Carlos Alba, a quien manifestó lo mucho que les echa de menos y lo unida que se siente a los hijos de su marido y Rocío Carrasco.

Sobre Rocío Flores, Moreno ha dicho que "es maravillosa". El conflicto entre Flores y su madre ha vuelto a estar más de actualidad que nunca a raíz de los últimos episodios emitidos del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, donde Rocío Carrasco cuenta por qué lleva tanto tiempo separada de sus hijos y ha expuesto bajo qué condiciones podría volver a retomar la relación con ambos.

Olga Moreno, por su parte, ha alabado a la hija de Rocío Carrasco y Antonio David: "Tiene un corazón que vamos... Piensa más en los demás que en ella misma. Ella lo que quiere es que su familia esté junta. La Lola ha salido igual. Son las dos súper parecidas, sin ser de la misma madre", ha dicho.

Asimismo, Moreno ha metido en la misma conversación a David Flores, el hijo pequeño de Rocío Carrasco, con quien tiene un vínculo muy grande, según ha contado. "Los amo con locura y ellos lo saben. Y ellos me aman a mí", ha indicado.

La mujer de Antonio David no se ha quedado ahí y ha lanzado una frase demoledora para Rocío Carrasco: "Mi David, si tiene que elegir, de todo el mundo, mi David se viene conmigo. Él me lo dice, que él no puede estar sin mí", ha asegurado.

Moreno se ha referido además al momento de la separación entre ella y Rocío Flores antes de irse a concursar al reality y que las cámaras de televisión captaron. "Me ha costado tanto separarme de ellos... Yo cuando me despedí de Rocío, no se podía separar, me metía en el coche y se agarraba también", ha dicho.