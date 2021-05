Un juez extingue una pensión alimenticia a dos hijos que negaban "hasta el saludo y la mirada" a su padre

l Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Valencia ha dictaminado una sentencia que extingue la pensión de alimentos a favor de unos hijos mayores de edad y a cargo del padre, al considerar probada la inexistencia de relación entre ellos, informa el portal Economist & Jurist.

Según el auto, el padre "siempre ha buscado mantener la relación, de forma reiterada, pero los hijos lo rechazan de pleno y lo apartan de su lado". "Aunque este Juzgador intentó averiguar las causas del rechazo y negativa a relacionarse los hijos con el padre, no encuentra fundamento alguno, comprensible, coherente ni de transcendencia para que ambos nieguen hasta el saludo y la mirada a su progenitor", dice el auto.

Esta extinción de la pensión alimenticia tiene efectos retroactivos, por lo que se hace efectiva desde la interposición de la demanda.

Según Economist & Jurist, el padre expuso la falta de relación entre el padre y sus hijos, un varón y una mujer. En el primer caso, llevaba más de un sin verlo, mientras que en caso de la segunda, eran tres los años de desconexión.

El padre desconocía los estudios o el nivel académico de sus hijos, que por otro lado, según el auto, no ofrecían buen rendimiento al respecto.

Según el auto, "ha quedado acreditado, en virtud de la prueba admitida y practicada (…), que ambos hijos, no es que no tengan relación con el padre, que no tienen, sino que no quieren saber nada de él".

El auto explica que los chicos llegaron a "reconocer que el padre ha intentado y pedido relacionarse con ellos en numerosas ocasiones. Hecho no solo reconocido sino acreditado a través de WhatsApp, autenticados por perito informático".