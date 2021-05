La Torre Almedina de Martos recupera su esplendor tras una inversión de 800.000 euros para su rehabilitación

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha asistido este viernes a la inauguración de este espacio una vez ejecutada la intervención, en un acto en el que también han participado, entre otros, el alcalde del municipio, Víctor Torres, y el presidente de la Diputación, Francisco Reyes.

La actuación en la fortaleza baja y la Torre Almedina se inscribe en la línea de protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el patrimonio públicos de la Edusi, cofinanciada por el Fondo Europeo del desarrollo regional Feder en un 80 por ciento y por el Ayuntamiento marteño en el 20 por ciento.

Esta rehabilitación, que se suma a una primera intervención de estabilización de la propia Torre Almedina realizada hace unos tres años, ha permitido recuperar el esplendor de la muralla de la ciudad.

El ministro también ha mantenido un encuentro con las integrantes del taller itinerante de lectura y escritura 'La silla de Anea' y tiene previsto participar en una lectura con ellas. Una "iniciativa muy bonita", según ha adelantado por la mañana durante su visita al Museo Íbero de Jaén.

"Un club de lectura de mujeres rurales, me visitaron hace unos meses y me comprometí a ir Martos, que es de donde surge la idea. Porque están llevando la lectura por la España interior, por la España rural y me parece que es una labor encomiable que merece el reconocimiento, el apoyo y el cariño del ministro de Cultura y Deporte", ha afirmado.

Rodríguez Uribes ha destacado, además, la "jornada intensa en Jaén para expresar el compromiso del Gobierno con esta ciudad y con la provincia" y, a la vez, para poner también de relieve "la colaboración estrecha" con las demás administraciones.

Así, junto a su visita al Museo Íbero, ha estado en el Ayuntamiento de la capital y ha tenido oportunidad de conocer las obras de rehabilitación que se llevan a cabo en las cubiertas de la "espléndida" Catedral. "Es espectacular", ha dicho al respecto, no sin asegurar que el Ministerio está "muy comprometido con su buen desarrollo" y ha "invertido casi tres millones de euros".

Sobre la seo, ha apuntado, además, que se va "a retomar el viejo expediente (de cara a su candidatura como Patrimonio Mundial), impulsarlo con su influencia en América latina". Un reconocimiento de la Unesco que ha confiado que se logre "muy pronto" para los Paisajes del Olivar de Andalucía, una vez que será la candidatura que España presentará para ser incluida en la Lista de Patrimonio Mundial en 2023.