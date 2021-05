Calero diu que Espanya i la UE han sabut estar a l'altura del repte gegantesc de la pandèmia

Calero, que aquest divendres ha presidit l'acte de commemoració del Dia d'Europa a dos dies de la seua celebració, ha assegurat que la UE ha respost amb solucions excepcionals a problemes excepcionals".

Prova d'açò, al seu juí, és l'acord per a la major inversió de la història per a la reconstrucció de l'espai comú europeu: "Una vegada més, la Unió Europea ha anteposat l'interés general de la ciutadania europea".

La delegada ha augurat que el pressupost a llarg termini de la UE, juntament amb NextGenerationEU, instrument temporal concebut per a impulsar la recuperació, serà "el major paquet d'estímul mai finançat" a través del pressupost de la Unió Europea: "Un total d'1,8 bilions d'euros que ajudaran a reconstruir l'Europa posterior a la COVID-19, que serà més ecològica, digital i resilient".

També ha manifestat que "Espanya aspira a tindre un paper més rellevant en el plànol internacional, assumint major protagonisme projectant els valors i principis que ens caracteritzen com a societat: la llibertat, la pau, la igualtat i la solidaritat".

Per a açò, ha ressaltat que Espanya està desenvolupant una acció exterior "propositiva" basada en un aposta per una UE més integrada i autònoma, l'unió cultural, social i econòmica amb Amèrica Llatina, l'aprofundiment del compromís solidari i l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Les respostes del Govern als seus reptes globals vindran marcades, segons ha exposat, per quatre grans eixos: la promoció dels drets humans plens com a tret distintiu de l'acció exterior i el foment de la política exterior feminista; l'aposta per una política equitativa; la defensa d'un planeta més sostenible; la voluntat de contribuir en la millora dels mecanismes de governança global.

Diumenge que ve se celebra el Dia d'Europa i el 71 aniversari de la declaració de Shuman. Delegació de Govern ha commemorat aquesta jornada amb un acte al que també han assistit els subdelegats de València, Castelló i Alacant, Rafa Rubio, Soledad Ten i Araceli Poblador, respectivament, així com cònsols acreditats a la Comunitat Valenciana.