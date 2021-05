El nou contracte de la zona blava de València comença l'11 de maig

De moment ho farà a través dels parquímetres que hi ha instal·lats per la ciutat, fins que s'incorporen els 195 nous intel·ligents a la fi de juny, progressivament i d'acord amb el plec de condicions i amb l'oferta de la companyia, anuncia el consistori.

Des de dimarts que ve, els usuaris podran abonar el seu estacionament en zona regulada directament en la 'app' de la nova adjudicatària, cridada Elparking i disponible per a tots els dispositius mòbils. També podran seguir realitzant-lo en l'actual de Telpark i seguirà l'opció d'usar els parquímetres per al pagament com fins ara.

Durant la transició entre concessionàries, la disposició de places de l'ORA a València es mantindrà en la seua actual situació, implementant-se en els pròxims mesos les noves zones verdes per a ús exclusiu de residents a mesura que s'atenguen les peticions veïnals i es realitzen els estudis pertinents.