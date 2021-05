Cvirus.- La taula sectorial de Sanitat aprova, amb l'oposició dels sindicats, renovar 6.020 contractes covid

En concret, seran 6.020 places de les 9.309 actuals, segons han assenyalat els sindicats, que exigeixen que es renoven íntegrament atés que eixa pèrdua es produeix "en plena campanya de vacunació, amb l'inici de la recuperació de l'atenció presencial, la demora assistencial, quirúrgica i de proves diagnòstiques, i davant els torns de vacances en breu d'una plantilla exhausta per una pandèmia que continua plenament vigent", al mateix temps que exigeixen una reforç de les plantilles estructurals.

Sanitat destaca que aquest acord passa per "enfortir la vacunació que va agafant força per a arribar al màxim nivell d'immunització en el menor temps possible". Aquesta prioritat, assenyala, suposa que "es reforça tota l'estructura sanitària de manera transversal, especialment el sector que més paper juga en el procés de vacunació: el personal d'infermeria, auxiliars administratius i medicina familiar", segons les mateixes fonts.

En la segona reunió de la taula tècnica, celebrada aquest matí, s'ha obert el debat sobre les propostes per a escoltar les matisacions i aportacions dels representants dels treballadors i "poder així millorar el text definitiu amb la participació de tot el col·lectiu sanitari".

Finalment, per unanimitat, la taula tècnica ha convocat la taula sectorial, que és la que té capacitat de decisió, on s'ha sotmès a votació i aprovat la proposta amb el vot en contra dels sindicats. Durant la resta de l'any, la Conselleria "seguirà en permanent estat d'alerta per si algun canvi de tendència obliga a replantejar a l'alça els reforços aprovats", segons les mateixes fonts.

Sanitat ha destacat que amb aquests més de 6.000 contractes la inversió en 2021 en reforços covid-19 serà de 270 milions d'euros. A més, "es compromet a completar un mapa de creixement estructural perquè el creixement del sistema siga definitiu i no provisional".

Per contra, CSIF ha rebutjat el cessament de 3.289 dels 9.309 contractes covid i exigeix la renovació de la seua totalitat i sobre aquest tema ha assenyalat que segueix sent "inacceptable" malgrat el canvi respecte al cessament inicial de 4.000 treballadors plantejat per conselleria la passada setmana.

El sindicat ha expressat "la seua decepció" perquè "és prevaler criteris econòmics sobre sanitaris" i ha advertit del "greu deteriorament que suposaran eixos cessaments per a una sanitat valenciana minvada d'efectius". Per contra, considera que "urgeix un pla de recursos humans que contemple un increment de personal davant el dèficit estructural d'11.000 places en la sanitat valenciana".

CSIF també ha votat en contra que als professionals als qui renoven contracte se'ls aplique la resolució restrictiva de 24 de novembre de 2020, que permet que les direccions de departament o centres puguen obligar personal facultatiu a exercir funcions diferents de les de la seua especialitat i fins i tot mobilitat forçosa de treballadors.

No obstant açò, ha destacat el compromís de Sanitat a convocar una reunió de la Taula Sectorial el 17 de maig per a abordar temes urgents de la sanitat valenciana, com a places estructurals, presencialitat, recuperació de categories extingides o desenvolupament de decrets pendents.

POSSIBLE REPUNT A LA FI DE MAIG

De la mateixa manera, el sindicat mèdics CESM i el sindicat de tècnics d'infermeria SAE s'han oposat i han exigit la renovació dels contractes de metges de família íntegrament. Així, assenyalen que no és una proposta "seria" disminuir dels 288 actuals a 200 quan la pandèmia no ha acabat i el 9 de maig s'acaba l'estat d'alarma i els tancaments perimetrals, amb el que la població de comunitats "molt més afectades que la nostra es desplaçarà". En eixe sentit, han advertit d'un repunt a la fi de maig en la població no vacunada, que "a dia de hui, segueix sent molta".

De la mateixa manera, s'han oposat al fet que "si tenen 17 pediatres deixen escapar a 7 quan saben perfectament la impossibilitat de la seua contractació, igual que la no renovació de TCAE. A més, critiquen la contractació 'low cost' amb sous 400 euros inferiors als dels seus companys de plantilles.

Per la seua banda, CCOO senyala que la retallada pressupostària que Hisenda imposa a Sanitat de més de 60 milions impedeix la renovació d'aquestes 3.000 contractes el que "denota falta de sensibilitat i consciència del significat i del valor de la salut". Així, retrauen que d'una banda admeten la necessitat de reforçar el sistema sanitari valencià i per una altra, "descapitalitzen els professionals, la qual cosa és inadmissible i imprudent".