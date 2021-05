Cinco cosas que los gatos odian de los humanos

E. C. C.

Pese a que está más que comprobado que lugares comunes como que los gatos son animales ariscos y antipáticos son falsos, sí que es cierto que son unas mascotas más independientes que los perros, y además, tienen cierta animadversión a determinados comportamientos de los humanos. Estas son las cosas que más irritan a los mininos, tal y como recoge Experto Animal.

El agua, solo para beber

Los gatos, por regla general (hay excepciones como los bengalíes, a los que les encanta nadar), detestan el agua más allá que para beber. Bañar a un gato o simplemente mojarlo o salpicarlo es para él un suplicio... y puede llegar a serlo para el dueño que se atreva a hacerlo.

Los olores fuertes

Aunque no tanto como los perros, los gatos tienen un olfato muy sensible y pueden sentirse molestos por el uso que hacemos de olores fuertes como ambientadores, colonias, desodorantes o algunos aromas de la cocina. En especial, los cítricos, el ajo y el humo son para ellos muy desagradables.

Nada de ruidos estridentes

Más desarrollado que el olfato tienen el oído, por lo que los ruidos fuertes o estridentes son para ellos un suplicio. El volumen de la música, los gritos o los escándalos en general le harán sentirse mal.

Obsesión por la limpieza

Los gatos tienen una merecida y ganada a pulso fama de ser animales muy limpios. Por eso, si su compañero humano no lo es, el animal se irritará. Sobre todo si se trata de su arenero, donde hacen sus necesidades fisiológicas. Les gusta tenerlo siempre limpio y en perfecto estado.

Basta de besos y abrazos

Siempre hay excepciones, pero por regla general los gatos no son muy amigos del contacto físico extremo, ya sea con caricias, besos o abrazos. Al menos, no cuando ellos no quieren. Los gatos no necesitan el contacto físico para demostrar su amor. Sólo se dejan tocar cuando ellos quieren y cuando ya se han cansado, no dudarán en sacar los colmillos para decirte "¡Basta!".