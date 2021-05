Consultorio de Psicología: “Estoy irascible y salto a la primera”

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Niños rebeldes

PREGUNTA La consulta es sobre el hijo de mi hermana, bueno sobre sus hijos.

Ya desde pequeños eran niños...difíciles, respondones y desafiantes. Se irritaban fácilmente, no aceptaban los castigos y se frustraban por todo.

Además conforme entraron al colegio eran muy "dominantes" y admiraban a otros niños que eran rebeldes , aunque al ser muy inteligentes sacan buenas notas. Además me consta que el mayor de ellos ha acosado a un compañero de clase , haciéndole burlas y no dejándole estudiar. Ahora en plena adolescencia aún son más respondones y cargan contra el mundo en lugar de empatizar .

Por "mi lado familiar" somos todos muy sensibles y educados y no entendemos como pueden ser así, como podían mostrar esos rasgos desde siempre...y ahora seguir así.

Agradecería un poco de luz. Gracias

RESPUESTA DE LA EXPERTA Siempre mantenemos que los niños nacen con un temperamento, que es único, y se van moldeando en función del ambiente.

Por lo que cuentas, parece que han utilizado su inteligencia para evaluar su entorno, medir fuerzas, explorar y buscar límites…, y al no encontrarlos, han entrado en una deriva de la que no saben salir.

Es una pena que en casa no hayan trabajado más con ellos su sensibilidad hacia los demás, su empatía, su generosidad…; de tal forma que se sintieran bien ayudando a los otros, y no agrediendo y aprovechándose de sus recursos intelectuales.

Parece que sus padres no han conseguido ser los líderes que sus hijos necesitan y ofrecerles un buen modelo a seguir; probablemente no les han educado en los hábitos que precisaban; por lo cual, no podemos esperar que ahora, en plena adolescencia, sean capaces de reconducirlos.

En definitiva, los padres deberían pedir ayuda profesional. En estos casos los psicólogos/as trabajamos intensamente con los padres, les pedimos que hagan anotaciones literales de las conductas de sus hijos, les damos orientaciones precias de cómo actuar con ellos, de cómo entenderlos mejor, de cómo ayudarles a crecer, a madurar y a disfrutar ayudando a sus compañeros y amigos.

En el libro 'El NO también ayuda a crecer' expongo cómo actuar en estos casos. Ángel Peralbo nos expone en el libro 'El Adolescente Indomable' cómo pueden trabajar los padres con estos hijos, lo que ellos necesitan y lo que debemos ofrecerles.

Cambios de humor repentinos

PREGUNTA No creo que haya mujer en la tierra con un marido mejor que el mío: atento, servicial, cariñoso, buena persona. Un corazón, vaya. Pero de vez en cuando, cada bastante tiempo eso es verdad, cuando se enfada se pone hecho una furia. Es tremendo el cambio, me asusta y tiemblo. Es horroroso. Luego me pide perdón.

Son muy escasas las veces en los que le pasa esto pero no sé qué hacer, ni como ayudarle. Lo paso fatal y si lo pongo en la balanza creo que no me compensa. Qué pasos puedo dar para salir de este bloqueo en el que me encuentro? Gracias por su ayuda. Rosaura.

RESPUESTA DEL EXPERTO : Su marido presente una falta de regulación emocional (de autocontrol) importante; tan importante, que si es tan buena persona, debería admitir y asumir que necesita ayuda psicológica. Usted no tiene que sufrir su falta de autocontrol, él no puede actuar con esa agresividad; no hay nada que justifique su conducta, aunque esta conducta se produzca cada bastante tiempo.

Es posible que su falta de autocontrol no la tenga en otros medios (en el trabajo o a nivel social); si es así, eso demostraría que si puede controlar su ira en otros medios, también la podría controlar en casa si realmente se lo propusiera; si pensara que no se lo puede permitir.

En su caso, no es una petición, es una exigencia: dígale que tiene que ponerse en manos de un psicólogo/a experto/a que le ayude a tener el control emocional que precisa.

Mirar para otro lado, intentar no dar importancia al tema… no es la solución.

En libros como 'Emociones que hieren', detallo cómo actuar con personas que pierden el control, pero, repito, el trabajo debe realizarlo fundamentalmente su marido. Usted podrá ayudar, pero será él quien deba dar el paso fundamental.

Problemas de insomnio

PREGUNTA De vez en cuando sufro vértigos, como pequeños mareos. Me pasa desde hace siete meses, cuando me despidieron del trabajo (a mí y a varios compañeros). Apenas duermo desde entonces y no sé si eso puede influir. Estoy irascible y salto a la primera. Mi mujer está preocupada pero está más del lado de los reproches que de la ayuda. Tengo 35 años y tenemos una hija de 7 años. Necesito su consejo. Gracias.

RESPUESTA DEL EXPERTO: La experiencia de perder el trabajo probablemente ha sido muy traumática para usted. El no dormir, significa que es incapaz de desconectar, que tiene usted el SNA (Sistema Nervioso Autónomo) en permanente estado de alerta, que eso le impide descansar como necesita.

Su irascibilidad viene en gran medida de la falta de descanso, pues cuando descansamos conseguimos bajar nuestros niveles de ansiedad, pero cuando descansamos mal estamos siempre al límite, dispuestos a saltar a la mínima, permanentemente cansados, insatisfechos…

Su mujer probablemente no es consciente de que usted necesita ayuda psicológica de forma urgente. La buena noticia es que estos tratamientos suelen ser cortos, después de la evaluación inicial, rápidamente proporcionamos a la persona los recursos que necesita aplicar a su realidad y a su día a día.

En libros como 'La Inutilidad del sufrimiento' detallo cómo actuar en estos casos, pero puede acceder directamente a las técnicas que empleamos a través de mi cuenta de twitter.