La mesa sectorial de Sanidad aprueba, con la oposición de los sindicatos, renovar 6.020 contratos covid

En concreto, serán 6.020 plazas de las 9.309 actuales, según ha señalo los sindicatos, que exigen que se renueven en su totalidad dado que esa pérdida se produce "en plena campaña de vacunación, con el inicio de la recuperación de la atención presencial, la demora asistencial, quirúrgica y de pruebas diagnósticas, y ante los turnos de vacaciones en breve de una plantilla exhausta por una pandemia que continúa plenamente vigente", al tiempo que exigen una refuerzo de las plantillas estructurales.

Sanidad destaca que este acuerdo pasa por "fortalecer la vacunación que va cogiendo fuerza para llegar al máximo nivel de inmunización en el menor tiempo posible". Esta prioridad, señala, supone que "se refuerza toda la estructura sanitaria de manera transversal, especialmente el sector que más papel juega en el proceso de vacunación: el personal de enfermería, auxiliares administrativos y medicina familiar", según las mismas fuentes.

En la segunda reunión de la mesa técnica, celebrada esta mañana, se ha abierto el debate sobre las propuestas para escuchar las matizaciones y aportaciones de los representantes de los trabajadores y "poder así mejorar el texto definitivo con la participación de todo el colectivo sanitario".

Finalmente, por unanimidad, la mesa técnica ha convocado la mesa sectorial, que es la que tiene capacidad de decisión, donde se ha sometido a votación y aprobado la propuesta con el voto en contra de los sindicatos. Durante el resto del año, la Conselleria "seguirá en permanente estado de alerta por si algún cambio de tendencia obliga a replantease al alza los refuerzos aprobados", según las mismas fuentes.

Sanidad ha destacado que con estos más de 6.000 contratos la inversión en 2021 en refuerzos covid-19 será de 270 millones de euros. Además, "se compromete a completar un mapa de crecimiento estructural para que el crecimiento del sistema sea definitivo y no provisional".

Por contra, CSIF ha rechazado el cese de 3.289 de los 9.309 contratos covid y exige la renovación de su totalidad y al respecto ha señalado que sigue siendo "inaceptable" pese al cambio respecto al cese inicial de 4.000 trabajadores planteado por conselleria la pasada semana.

El sindicato ha expresado "su decepción" porque "se prime criterios económicos sobre sanitarios" y ha advertido del "grave deterioro que supondrán esos ceses para una sanidad valenciana mermada de efectivos". Por contra, considera que "urge un plan de recursos humanos que contemple un incremento de personal ante el déficit estructural de 11.000 plazas en la sanidad valenciana".

CSIF también ha votado en contra de que a los profesionales a quienes renueven contrato se les aplique la resolución restrictiva de 24 de noviembre de 2020, que permite que las direcciones de departamento o centros puedan obligar a personal facultativo a desempeñar funciones distintas de las de su especialidad e incluso movilidad forzosa de trabajadores.

No obstante, ha destacado el compromiso de Sanidad a convocar una reunión de la Mesa Sectorial el 17 de mayo para abordar temas urgentes de la sanidad valenciana, como plazas estructurales, presencialidad, recuperación de categorías extinguidas o desarrollo de decretos pendientes.

POSIBLE REPUNTE A FINALES DE MAYO

Del mismo modo, el sindicato médicos CESM y el sindicato de técnicos de enfermería SAE se han opuesto y han exigido la renovación de los contratos de médicos de familia en su totalidad. Así, señalan que no es una propuesta "seria" disminuir de los 288 actuales a 200 cuando la pandemia no ha terminado y el 9 de mayo se acaba el estado de alarma y los cierres perimetrales, con lo que la población de comunidades "mucho más afectadas que la nuestra se va a desplazar". En ese sentido, han advertido de un repunte a finales de mayo en la población no vacunada, que "a día de hoy, sigue siendo mucha".

Del mismo modo, se han opuesto a que "si tienen 17 pediatras dejen escapar a 7 cuando saben perfectamente la imposibilidad de su contratación, al igual que la no renovación de TCAE. Además, critican la contratación 'low cost' con sueldos 400 euros inferiores a los de sus compañeros de plantillas.

Por su parte, CCOO apunta recorte presupuestario que Hacienda impone a Sanidad de más de 60 millones impide la renovación de estas 3.000 contratos lo que "denota falta de sensibilidad y conciencia del significado y del valor de la salud". Así, reprochan que por una parte admiten la necesidad de reforzar el sistema sanitario valenciano y por otra, "descapitalizan los profesionales, lo que es inadmisible e imprudente".