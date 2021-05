Cvirus.- Puig presentarà al Govern projectes "prioritaris" de la Vega Baixa perquè reben fons europeus

Així ho ha anunciat aquest divendres a Oriola (Alacant) després de presidir la firma del protocol general d'actuació entre el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Rubén Alfaro, i el president de la Confederació Hidrogràfica del Segura (CHS), Mario Andrés Urrea, amb l'objectiu d'impulsar iniciatives que promoguen un millor medi natural per a la ciutadania.

Les iniciatives que presentarà estan incloses en el pla Vega Renhace i se centren en la prevenció d'inundacions, la millora d'infraestructures hidràuliques o la regeneració mediambiental, detalla la Generalitat.

Puig ha destacat que el pla Vega Renhace constitueix un horitzó i una estratègia de treball conjunt amb vocació de permanència, amb independència de qui governe, que contribuirà a la reactivació econòmica i social de la comarca.

Ha subratllat així la necessitat de mantindre un marc de cooperació estable entre ajuntaments, institucions i Consell per a poder "revitalitzar la comarca" i materialitzar totes les iniciatives del pla, per al que ha lloat a l'acord com a "nova armadura institucional".

Puig ha assegurat que "solament des de la unitat es pot mirar al futur amb esperança" i ha recordat que aquesta unitat d'acció es reflecteix en aquest programa forjat amb la participació de la societat civil, les institucions i les organitzacions locals.

"AIGUA PER SEMPRE"

Durant la seua intervenció, Puig ha reivindicat l'arribada de "aigua per sempre" en referència a la necessitat de recursos hídrics que permeten garantir l'economia de la Vega Baixa i de la Comunitat Valenciana.

Per a açò ha assegurat que defendrà "fins al final" els drets legítims de la Vega Baixa i el futur de la seua economia i de la seua gent, "treballant per a açò des d'una visió de futur, allunyats de qualsevol guerra de l'aigua, de partidismes i posicions viscerals, perquè la racionalitat i el diàleg és fonamental".

Així mateix, ha mostrat la seua esperança que el Pla Hidrològic arreplegue la necessitat d'aigua d'aquesta comarca perquè es necessita "aigua de la millor qualitat possible i als preus més assequibles perquè la nostra agricultura siga competitiva".

El protocol firmat per la FVMP i la CHS estableix un marc general de coordinació i col·laboració per a impulsar iniciatives que promoguen un millor mig natural per a la ciutadania, així com el reforç de les accions de caràcter preventiu en el domini públic hidràulic.

En concret, s'aplicarà per a casos d'actuació preventiva, protecció i cooperació en zones d'actuació corresponents al domini públic hidràulic, assegurant una acció coordinada i àgil, així com la cooperació en l'engegada de solucions pràctiques i eficaces dirigides la millora del mig natural i la salut ambiental.

Preveu la coordinació entre les dos parts tant si és la CHS qui realitza actuacions de neteja com si són els ajuntaments, al costat de la possibilitat d'execució immediata de les accions de neteja o control de plagues, en cas d'emergència, per part dels municipis prèvia autorització de la confederació.