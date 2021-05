HOSBEC preveu que els hotels reòbriguen en les pròximes setmanes pel repunt dels viatges nacionals

Així ho reflecteix l'augment detectat per la patronal HOSBEC, durant les últimes setmanes i especialment els últims dies, de l'interés per viatjar i les cerques de viatges, principalment del mercat nacional. Açò influeix en la decisió de molts allotjaments de programar la seua reobertura en les pròximes setmanes.

Segons les seues dades, els establiments turístics de la província de València inicien la desescalada amb una obertura del 64,3% dels establiments associats, un total de 18, i del 60% a Castelló (12). Per contra, a Benidorm amb prou faenes suposen el 25,2% els 38 que han obert les seues portes, enfront del 46,5% en la Costa Blanca amb 33 operatius.

La previsió és que les obertures seguisquen creixent en les pròximes setmanes conforme se'n vaja reactivant la demanda, després d'un any molt complicat i en una situació d'incertesa respecte a la mobilitat d'estiu.

En definitiva, el sector es prepara per a un estiu molt diferent a l'acostumat, en el qual les previsions varien cada dia, després d'una temporada estival, la de 2020, marcada per les cancel·lacions, les reserves d'última hora i la falta dels turistes internacionals.

En concret, aquest són els establiments associats a HOSBEC actualment oberts a València: AC València - València; Cullera Holiday - Cullera; Dimar - València; Hospes Palau de la Mar - València; Balneario Las Arenas - València; Mas Camarena - Paterna; Meliá Plaza - València; Olympia - Alboraia; Primus València - València; Principal - Gandia; RH Bayren & Spa - Gandia; RH Riviera - Gandia; Santamarta - Cullera; Sh València Palace - València; The Westin València - València; Villa Luz - Gandia; You & Co Jardí Botànic - València; Càmping Devesa Gardens - València; Port Hostessa València - Manises.