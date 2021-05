HOSBEC prevé que los hoteles reabran en las próximas semanas por el repunte de los viajes nacionales

Así lo refleja el aumento detectado por la patronal HOSBEC, durante las últimas semanas y especialmente los últimos días, del interés por viajar y las búsquedas de viajes, principalmente del mercado nacional. Esto influye en la decisión de muchos alojamientos de programar su reapertura en las próximas semanas.

Según sus datos, los establecimientos turísticos de la provincia de Valencia inician la desescalada con una apertura del 64,3% de los establecimientos asociados, un total de 18, y del 60% en Castellón (12). Por contra, en Benidorm apenas suponen el 25,2% los 38 que han abierto sus puertas, frente al 46,5% en la Costa Blanca con 33 operativos.

La previsión es que las aperturas sigan creciendo en las próximas semanas conforme se vaya reactivando la demanda, tras un año muy complicado y en una situación de incertidumbre respecto a la movilidad de verano.

En definitiva, el sector se prepara para un verano muy diferente al acostumbrado, en el que las previsiones varían cada día, después de una temporada estival, la de 2020, marcada por las cancelaciones, las reservas de última hora y la falta de los turistas internacionales.

En concreto, estos son los establecimientos asociados a HOSBEC actualmente abiertos en Valencia: AC Valencia - València; Cullera Holiday - Cullera; Dimar - València; Hospes Palau de la Mar - València; Balneario Las Arenas - València; Mas Camarena - Paterna; Meliá Plaza - València; Olympia - Alboraya; Primus Valencia - València; Principal - Gandia; RH Bayren & Spa - Gandia; RH Riviera - Gandia; Santamarta - Cullera; Sh Valencia Palace - València; The Westin Valencia - València; Villa Luz - Gandia; You & Co Jardín Botánico - València; Camping Devesa Gardens - València; Port Azafata Valencia - Manises.