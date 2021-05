Sánchez (Cs) després de l'eixida de quatre diputats de Les Corts: "Ara som més importants que mai"

En aquest sentit, Sánchez ha reconegut que és un moment "trist" però "les portes de Ciutadans sempre estan obertes tant per a entrar com per a eixir" i més per a "aquells que estiguen desanimats" i els ha recriminat l'absència "d'exercici de responsabilitat" al no haver deixat l'acta. "He compartit molts projectes i treballs amb ells però aquells que estiguen desanimats tenen la llibertat per a anar-se'n i no posar pals en les rodes, que és el que menys necessitem ara", ha assegurat la vicealcaldesa.

Finalment, ha sostingut que, a pesar dels últims esdeveniments ocorreguts en el si del seu partit, el pacte de govern a Alacant és "ferm" i "estable", per la qual cosa ha transmès tota la seua "tranquil·litat".